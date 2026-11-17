Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Marmara Denizi için fırtına uyarısı yayınladı. Kurum, 18 Kasım Çarşamba günü etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın bazı kesimlerde fırtına şiddetine ulaşabileceğini belirtti.

ne zaman ve hangi alanlar etkileniyor:

Denizel uyarıya göre Marmara Denizi'nde fırtına 18 Kasım saat 10.00'da başlayıp aynı gün 23.59'da sona erecek ve gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Kara için yapılan değerlendirmede ise Marmara'nın kuzey ve doğusunda 18 Kasım 00.00'dan başlayarak 19 Kasım 13.00'e kadar güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.

beklenen şiddet ve olası etkiler:

Rüzgarın hızının yer yer saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşabileceği, bazı bölgelerde kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kullanımı kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekti.

Uyarıda özellikle balıkçılar, deniz ulaşımını kullanan vatandaşlar ve denizcilik faaliyetlerinde bulunanların tedbirli olması, denize açılmaktan kaçınması veya seferleri ertelemesi tavsiye edildi. Kara ve deniz ulaşımında aksamalar ve yerel hasarlar olabileceği için yetkililerin ve vatandaşların gelişmeleri takip etmesi istendi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARA BÖLGESİ'NİN KUZEY VE DOĞUSU İLE MARMARA DENİZİ İÇİN FIRTINA UYARISINDA BULUNDU. 18 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ GÖSTERMESİ BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGARIN, YER YER SAATTE 80 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.