Kuzeybatıdan gelen soğuk hava ülke genelinde hissedilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, 29 Kasım Pazar günü Trakya'dan başlayarak Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteorolojinin uyarısı:

Açıklamada yağışların sahil kesimlerinde genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı. Meteoroloji, vatandaşların yapılan tahmin ve meteorolojik erken uyarıları takip etmesinin önemine dikkat çekti.

Beklenen etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Soğuk hava dalgası ile birlikte özellikle iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don hadiselerinin meydana gelmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, açık alanlarda riskler ve tarımsal üretimde soğuk etkilerine karşı önlem alınması gerektiği belirtildi. Sahil kesimlerinde ise yağışlar büyük oranda yağmur şeklinde gözlenecek.

Ülke genelinde hafta sonunda bazı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların 29 Kasım'dan itibaren kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede azalacağı ifade edildi. Soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağı hatırlatıldı.

İllere göre beklenen düşük sıcaklıklar:

Meteoroloji tarafından paylaşılan bazı merkezlerde 29 Kasım-4 Aralık döneminde beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle: Ankara eksi 2 derece, İstanbul 5, İzmir 6, Bolu eksi 2, Samsun 6, Trabzon 8, Erzurum eksi 2, Eskişehir eksi 1, Afyonkarahisar eksi 1, Sivas eksi 2 derece.

Kamu kurumları ve vatandaşlar, meteorolojik uyarıları izleyerek gerekli tedbirleri almalı; özellikle kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgâra karşı hazırlıklı olunması önerildi.

TÜRKİYE 29 KASIM 2026 PAZAR GÜNÜ; TRAKYA’DAN BAŞLAYARAK, BALKANLAR VE KARADENİZ ÜZERİNDEN GELEN SOĞUK HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK. HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK.