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Kuzeydoğu Anadolu'da 8 projeye teknik destek kararı

KUDAKA'nın 2026 teknik destek programı 4. döneminde 11 başvurudan 8 proje, 65 ve üzeri puanla desteklendi; sözleşme için hak sahiplerine 10 iş günü verildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kuzeydoğu Anadolu'da 8 projeye teknik destek kararı

KUDAKA 4. dönem teknik destek sonuçları açıklandı:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2026 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem (Temmuz-Ağustos) başvuru sonuçlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre programa toplam 11 proje başvurusu yapıldı ve ön inceleme ile uygunluk kontrollerinin ardından projeler teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutuldu. Puanlama sonucunda 65 ve üzeri puan alan 8 proje başarılı kabul edilerek teknik destek almaya hak kazandı.

öne çıkan projeler ve başvuru sahipleri:

Açıklanan destek listesinde kamu kurumları, yerel yönetimler, vakıflar ve özel sektör temsilcilerinin sunduğu yenilikçi çalışmalara yer verildi. Desteklenen projeler arasında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 'Erzurum 4.4: Zirveye Dijital Yolculuk', İspir Kaymakamlığının 'Coğrafi İşaretli İspir Fasulyesiyle Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi', Köprüköy Kaymakamlığının 'Köprüköy Yerel Kalkınma ve Proje Geliştirme Kapasitesi' ile Kenan Yavuz Kültür Vakfının 'Bayburt’un Değerleri Dijital Pazarda' çalışmaları bulunuyor. Ayrıca İspir Belediye Başkanlığı, Güzide Özel Bakım Merkezi, Pollytech Hologram LTD. ŞTİ. ve Merve Özcan tarafından sunulan sağlık turizmi, marka tescili, genç girişimcilik ve tarihi panayır tanıtımı odaklı projeler başarılı listesinde yer aldı.

sözleşme ve izleme süreci:

KUDAKA tarafından yapılan açıklamada, başarılı projelerin kurum ve kuruluşlara duyurulduğu 24 Eylül 2026 tarihinin yasal sürecin başladığı gün olduğu hatırlatıldı. Hak kazanan başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na başvurmaları gerektiği vurgulandı; zamanında başvuru yapmayanların haklarını kaybedeceği belirtildi. Ajansın titiz değerlendirme süreci ve puanlama kriterleri doğrultusunda destek verilen projelerin bölge kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), 2026 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 4. DÖNEM...

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), 2026 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 4. DÖNEM (TEMMUZ-AĞUSTOS) BAŞVURU SONUÇLARINI KAMUOYUNA DUYURDU. KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA YÜRÜTÜLEN TİTİZ DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN ARDINDAN, BÖLGE KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK 8 BAŞARILI PROJE TEKNİK DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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