Kuzeykent mahallesinde sanayi kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Kastamonu’da hafif ticari araç ile otomobilün çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olay, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Caddesi üzerindeki sanayi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 37 PH 452 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Y.D. yönetimindeki 20 AEL 330 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.T.Y. ve F.T. yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Çarpışmanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi sahada yaptıktan sonra yaralıları ambulansta değerlendirdi.

İlk müdahalelerin ardından yaralılar, tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Olay yerinde inceleme devam ediyor:

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Trafik akışı, ekiplerin çalışması süresince kontrollü olarak sağlandı ve kaza nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

KASTAMONU’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.