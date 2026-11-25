Kaza yeri ve ilk bulgular:

Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesindeki Dilber Sokak kavşağında, Kastamonu-Daday kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması sonucu ağır yaralanma meydana geldi. Sürücü olarak bilinen A.B. yönetimindeki 55 RG 320 plakalı Hyundai marka otomobilin çarpması sonucu yaya havaya savrulup, aracın camına başını çarptı.

Olay yerindeki müdahale:

Kaza bildirimini alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, yoğun bakım ihtimali göz önünde bulundurularak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ön tespitlerde yayanın vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Görgü tanığının ifadesi:

Olay anını görenlerden Eren Altun, "Pansiyon sahibiyle konuştuğumuz sırada bir anda 'pat' diye bir ses geldi. Sesin geldiği yöne baktığımda bir kadının havalandığını gördüm. Ardından yanına gittik, yüzüstü yerde yatıyordu. Bir hemşire abla geldi, yardım etmeye çalıştık, ancak ilk yardım bilgimiz olmadığı için yanlış bir şey yapmamak adına kendisine dokunamadık. Daha sonra iş yeri sahibi ve polis ekipleri geldi. Hemen ambulansı aradık. Sağlık ekipleri gelerek kadını hastaneye kaldırdı. En son durumunun ağır olduğu söylendi. Sonrasında sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi alamadık. İyi olmadığını söylediler" şeklinde konuştu.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; olay yerindeki görgü ve teknik delillerin değerlendirilmesi sürüyor.

KASTAMONU’DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYA, OTOMOBİLİN ÇARPMASI NETİCESİNDE AĞIR YARALANDI.