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Kuzeytepe'de çıkan ev yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Antakya Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü; can kaybı ve yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuzeytepe'de çıkan ev yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Kuzeytepe Mahallesi'nde ev yangını

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Müdahale ve can kaybı bilgisi

Yangına müdahale eden ekiplerin hızlı çalışması sonucunda olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Kısa süre içinde kontrol sağlanmasının ardından ekipler yangın alanında güvenlik ve soğutma önlemlerini sürdürdü.

ANTAKYA’DA ÇIKAN EV YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

ANTAKYA’DA ÇIKAN EV YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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