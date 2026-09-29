Kuzeytepe'de çıkan ev yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Kuzeytepe Mahallesi'nde ev yangını
Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Müdahale ve can kaybı bilgisi
Yangına müdahale eden ekiplerin hızlı çalışması sonucunda olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Kısa süre içinde kontrol sağlanmasının ardından ekipler yangın alanında güvenlik ve soğutma önlemlerini sürdürdü.
ANTAKYA’DA ÇIKAN EV YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.
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