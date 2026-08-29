Kuzuyayla’da 905 sporcu zorlu parkurlarda ödül için yarıştı

Kocaeli Ultra Trail Kartepe Kuzuyayla’da tamamlandı

Kocaeli Ultra Trail, Kartepe Kuzuyayla’da toplam 905 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarış, katılımcılara dayanıklılıklarını, cesaretlerini ve parkur hakimiyetlerini sınama fırsatı sunarken aynı zamanda alanda kurulan etkinliklerle izleyicilere de hareketli bir gün yaşattı.

Katılım ve etap yapısı:

Sabah 07.00'de start alan yarışta; 50K Sisler Dağı etabına 149 sporcu (bunlardan 4'ü yabancı) katıldı. Daha sonra düzenlenen 15K Geyik Patikası etabında ise 756 sporcu yer aldı ve bu etaplarda toplam 905 sporcu zorlu Kartepe parkurlarında ter döktü. Parkurlar, bölgenin doğası ve yer yer teknik iniş-çıkışlarıyla yarışçılara güçlük çıkardı.

Etkinlikler, atmosfer ve ödüller:

Büyükşehir belediyesi yarışla eş zamanlı düzenlediği atölyeler, bilgi yarışması, sanal gerçeklik deneyim alanı ve izci oyunları ile organizasyona renk kattı. Ayrıca alanda gerçekleştirilen grup Bitinya konseri katılımcılar ve izleyiciler tarafından ilgi gördü. Genel klasmanda kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 10’a giren sporculara törenle ödül verildi; birincilere 41 bin TL, ikincilere 35 bin TL, üçüncülere ise 30 bin TL tutarında para ödülü takdim edildi.

Gün boyu süren yarış ve eşlik eden etkinlikler, Kartepe Kuzuyayla’yı hem ulusal hem de uluslararası katılıma açık bir mücadele ve kültürel buluşma alanı haline getirdi. Organizasyon, hem sporcuların performanslarını ön plana çıkardı hem de ziyaretçilere unutulmaz aktiviteler sundu.

KARTEPE KUZUYAYLA’DA 905 SPORCU, ZİRVEYE ULAŞMAK İÇİN KIYASIYA MÜCADELE ETTİ. ZORLU PARKURLARDA NEFES KESEN YARIŞIN ARDINDAN KOCAELİ ULTRA TRAİL’İN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU, DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI.