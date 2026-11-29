LADER ile Akpınar Fen Lisesi ortak etkinlikte öğrencilerin mesleki yönelimine odaklandı

Samsun Ladik Akpınar Mezunları ve Mensupları Eğitim ve Kültür Derneği (LADER) ile Akpınar Fen Lisesi iş birliğinde düzenlenen 14. Geleneksel Kariyer ve Meslek Tanıtımı Buluşması, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin kariyer bilinci geliştirmesine ve meslek seçim süreçlerine katkı sağlamayı amaçladı.

Açılış konuşmaları ve Akpınar vurgusu:

Programın açılış konuşmalarını LADER Samsun Şube Başkanı Mahir Sancı ile LADER Genel Başkanı Selahattin Aydın yaptı. Konuşmalarda derneğin eğitim-alanındaki rolü ve Akpınar geleneğinin gençlere aktarılması üzerinde duruldu. Nurettin Şimşek, "Neden Akpınarlıyız, neden LADER’liyiz?" başlıklı sunumunda Akpınar’ın geçmişi ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler paylaştı; ayrıca Akpınar Öğretmen Akademisi kurulmasına yönelik düşüncelerine değindi.

Kariyer planlaması ve mesleki deneyim paylaşımları:

LADER Kurucu Başkanı Prof. Dr. Recep Özgülten, öğrencilere kariyer planlaması, hedef belirleme, çalışma disiplini ve akademik başarı üzerine öneriler sundu. Etkinlikte söz alan konuşmacılar, kendi mesleki yolculuklarını ve saha deneyimlerini aktardı.

Gıda Mühendisi Dr. Fatih Bakırcı, Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Ferda Hacıvelioğlu ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erol Kurt, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, eğitim sürecinin iş hayatına etkileri ve farklı kariyer alternatifleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Konuklar, alanlarına ilişkin somut örnekler vererek öğrencilerin soru ve beklentilerini yanıtladı.

Etkinlik boyunca öğrencilerle birebir iletişim kuruldu, mesleki yönelimler üzerine yönlendirme sağlandı ve kariyer planlamasında izlenebilecek yollar tartışıldı. Sunumlar, büyük ölçüde uygulamalı tecrübeye dayanan değerlendirmeler içeriyordu.

Katkı ve sürdürülebilirlik taahhüdü:

LADER tarafından yapılan açıklamada, Akpınar’ın eğitim ve öğretmen yetiştirme geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan buluşmaya katkı sunan konuşmacılara, davetlilere, okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edildi. Açıklamada, gençlerin kariyer gelişimine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ve benzer etkinliklerin tekrarlanacağı ifade edildi.

LADİK AKPINAR MEZUNLARI VE MENSUPLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ (LADER) İLE AKPINAR FEN LİSESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 14. GELENEKSEL KARİYER VE MESLEK TANITIMI BULUŞMASI, OKULUN KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.