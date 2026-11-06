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Ladik'te 700 yıllık manevi miras: Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai türbesi

Ladik'teki Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai Türbesi, 14. yüzyıla dayanan kesme taş-tuğla mimarisi ve yedi sandukasıyla manevi bir merkez olarak biliniyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:46

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ladik'te 700 yıllık manevi miras: Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai türbesi

Türbenin tarihi ve konumu:

Samsun’un Ladik ilçesinde yer alan türbe, Anadolu tasavvuf geleneğinin önemli isimlerinden Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai hazretlerinin medfun bulunduğu mekândır. Türbe hakkında verilen bilgilere göre, Seyyid Ahmed-i Kebir Er-Rufai’nin yaşamının 1240-1335 yılları arasında olduğu tahmin ediliyor ve kendisi, Rufai tarikatının kurucusu Ahmed er-Rufai’nin torunları veya halifeleri arasında gösteriliyor. Türbenin ilk yapısının 14. yüzyılın başlarına kadar uzandığı değerlendiriliyor ve asırlardır bölgenin manevi ziyaret noktalarından biri olarak korunuyor.

Mimari özellikler ve yapı sistemi:

Yapı kare planlı olup sivri çatılı bir tasarıma sahip; ön cephesinde iki ahşap sütunlu bir sundurma bulunuyor. Kemerli ve ahşap kapıdan girilen iç mekânda taş ve tuğla karışımı bir örgü sistemi göze çarpıyor; bu özellikler yapının Beylikler dönemi mimari üslubunu yansıttığını gösteriyor. Türbe, kesme taş ve tuğladan inşa edilmiş olup içinde 7 sanduka yer alır. Kapı açıklığının üzerinde bulunan kitabe, yapının geçmişte yenilendiğine işaret ediyor.

Kaynaklar, kayıtlar ve manevi önem:

Osmanlı Arşivi'nde yer alan 1877 tarihli belgede yapının "Ladik kazasında medfun es-Seyyid Ahmed el-Ekber Zaviyesi" şeklinde anıldığı not edilir. Ünlü seyyah Evliya Çelebi de Seyahatname'sinde türbeden söz ederek burayı "irfan ehlinin nazargâhı, gönül ehlinin misafir yeri ve dervişler karargâhı" olarak nitelendirir ve mekânda sunulan nimetlerin bolluğuna işaret eder.

Ladikli eğitimci-yazar Hadi Ergül ise türbenin ilçeye manevî güç, şeref ve değer kattığını vurguluyor; Ergül, Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri’nin "bin defa Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiş, yedi defa da yaya olarak hacca gitmiş" muhterem bir şahsiyet olduğunu belirtiyor ve türbenin duaların tecelli ettiği bir mekân olarak görüldüğünü aktarıyor.

Yüzyıllardır süren bu varlığıyla türbe, hem tarihî ve mimarî izler taşıyor hem de Ladik için önemli bir kültürel ve manevî miras niteliği taşımaya devam ediyor.

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE BULUNAN, ANADOLU’NUN ÖNEMLİ TASAVVUF BÜYÜKLERİNDEN SEYYİD AHMED-İ KEBİR...

SAMSUN’UN LADİK İLÇESİNDE BULUNAN, ANADOLU’NUN ÖNEMLİ TASAVVUF BÜYÜKLERİNDEN SEYYİD AHMED-İ KEBİR ER-RUFAİ HAZRETLERİ’NİN TÜRBESİ, TARİHİ DOKUSU VE MİMARİ ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. MANEVİ ZİYARET NOKTALARINDAN BİRİ OLAN TÜRBEDE, 7 SANDUKA BULUNUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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