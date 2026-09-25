Dolar 48,9600 +0,02%
Euro 55,8867 +0,38%
Bist 12.899,79 +0,09%
Altın Gram 6.820,89 +0,82%
EUR/USD 1,1409 +0,25%
Brent Petrol 98,25 -1,97%
--°

Ladik'te gençlerden Ersan Sancı'ya yağışlı günde vefa

Ladik'te öğrenciler, adına okul verilen Piyade Uzman Onbaşı Ersan Sancı'yı şehadet yıl dönümünde yağmura rağmen kabri başında dualarla andı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ladik'te gençlerden Ersan Sancı'ya yağışlı günde vefa

Ladik'te öğrenciler şehidini kabri başında andı

Samsun'un Ladik ilçesinde, adına okul verilen Piyade Uzman Onbaşı Ersan Sancı için düzenlenen anma programında öğrenciler, şehidin kabri başında toplandı. Etkinlik, yağışlı havaya rağmen Okul Müdürü Mehmet Akif Güler öncülüğünde gerçekleştirildi ve katılımcılar dualarla şehidin anısını yad etti.

Anma töreni ve katılımcılar:

Programa okul yönetimi ile öğrencilerin yanı sıra Ladik İlçe Vaizi Mücahit Çelik de katıldı. Çelik'in ettiği duaların eşlik ettiği ziyarette, öğrenciler sırayla kabir başında dua ederek saygı duruşunda bulundu ve şehidin hatırası için düşüncelerde bulundu.

Okulun vefa geleneği:

12 Eylül 2012'de Şemdinli'de şehit düşen Ersan Sancı'nın adı, şehadetinin ardından bir yıl sonra Ladik'teki liseye verildi. Okul yönetimi, bu isimlendirme kararının ardından her yıl şehadet yıl dönümünde kabir ziyaretleri düzenleyerek şehidin hatırasını canlı tutuyor. Okul Müdürü Mehmet Akif Güler, vefa geleneğinin öğrenciler tarafından sürdürüldüğünü belirterek vefanın okul kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kaydetti.

LADİK İLÇESİNDE, ADINI TAŞIYAN ŞEHİT ERSAN SANCI ANADOLU LİSESİNİN ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ...

LADİK İLÇESİNDE, ADINI TAŞIYAN ŞEHİT ERSAN SANCI ANADOLU LİSESİNİN ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ, ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI ERSAN SANCI'YI ŞEHADET YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya’da 6 Şubat’ın ilk günleri bir kitapta hayat buluyor
images

Kampüsü yenileyerek yeni döneme hazır hale getiriyor Atatürk Üniversitesi
images

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar...
images

Samanla geçinenlerin arka planı: pres ve nakliye hattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Roma dönemine ait Panlı anıt mezarı korunmayı bekliyor

Yıldırım bilimle buluştu: çocuklardan robotlara, geleceğe hazırlık

Türbe kavşağında trafik kazası: iki kişi yaralandı

Tarlaya mecburi iniş: Tekirdağ'da eğitim uçağı incelemede

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı