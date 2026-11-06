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Ladik’te hayvancılığı güçlendirecek canlı hayvan pazarı genişletiliyor

Ladik’te 18,5 dönümlük alanda başlatılan canlı hayvan pazarı projesi genişletiliyor; ilk etapta 10 dönüm tahsis edilip kapalı pazar tesisleri hizmete açıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ladik’te hayvancılığı güçlendirecek canlı hayvan pazarı genişletiliyor

Projenin kapsamı:

Samsun’un Ladik ilçesinde hayvancılığı geliştirmek ve ilçeyi bölgesel hayvan ticaretinin merkezi haline getirmek amacıyla yürütülen Canlı Hayvan Pazarı Projesi genişletiliyor. Mevcut uygulama ile toplam 18,5 dönümlük alanın ilk aşamasında 10 dönüm kısmı tahsis edilerek kapalı bir canlı hayvan pazarı inşa edildi ve özellikle Kurban Bayramı dönemlerinde vatandaşların kullanımına sunuldu.

Altyapı çalışmaları ve mevcut tesisin iyileştirilmesi:

Projenin yeni aşamasında, mevcut tesisin daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi için çevre ihata duvarları, lavabo ve tuvaletler ile idari binaların inşası planlanıyor. Ayrıca üreticiler ve ziyaretçiler için dinlenme ile çay alanları düzenlenerek tesisin günlük kullanım olanakları artırılacak. Bu çalışmalara öncelik verilmesiyle pazarın yalnızca bayram dönemine özgü bir yapı olmaktan çıkarılması hedefleniyor.

Geri kalan alanın tahsisi ve üreticiye destek:

Projede bir sonraki hedef, kalan 8,5 dönümlük alanın da tahsisinin alınmasıdır. Söz konusu alana, hayvancılık yapmak isteyen ancak uygun yeri olmayan vatandaşlara yönelik küçükbaş ve büyükbaş hayvan ahırları ile kesim alanı oluşturulması planlanıyor. Bu düzenlemelerin amacı, üreticilerin işe başlamasını ve mevcut faaliyetlerini büyütmesini kolaylaştırmaktır.

Ekonomik hedefler ve bölgesel etki:

Belediye yetkilileri, projenin hayata geçmesiyle Ladik’in üretim gücünün artacağını ve çevre ilçelerden yetiştiriciler, alıcılar ile tüccarların buluştuğu bir merkez konumuna geleceğini belirtiyor. Belediye Başkanı Adnan Topal yönetiminde sürdürülen çalışmalar, ilçede hayvancılık ticaret hacmini artırmayı, üreticilere yeni pazar imkânları sunmayı ve Ladik ekonomisine canlılık kazandırmayı hedefliyor.

LADİK İLÇESİNDE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK, ÜRETİCİLERE YENİ İMKÂNLAR SUNMAK VE İLÇEYİ BÖLGESEL...

LADİK İLÇESİNDE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEK, ÜRETİCİLERE YENİ İMKÂNLAR SUNMAK VE İLÇEYİ BÖLGESEL HAYVAN TİCARETİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK AMACIYLA CANLI HAYVAN PAZARI PROJESİ’NİN GENİŞLETİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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