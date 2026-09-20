Lahor'da gözaltı: Aleema Khan protestolar öncesi 30 gün tutuklandı

Lahor'da Aleema Khan'ın gözaltına alınması

Pakistan'ın Lahor kentinde polis, 2023'ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan eski başbakan İmran Khan'ın kız kardeşi Aleema Khan'ı ülke genelinde planlanan protestolar öncesinde durdurdu ve gözaltına aldı. PTI'li bir yetkili, olayın 27 Eylül tarihinde gerçekleştiğini bildirdi.

Gözaltıya ilişkin yasal gerekçe:

Yetkililer, Aleema Khan hakkında 1960 tarihli Kamu Düzeninin Korunmasına Yönelik Kanun'un 3. maddesi kapsamında işlem yapıldığını ve mahkeme kararınca 30 gün süreyle gözaltında tutulmasına hükmedildiğini açıkladı. Kararda, kentte kamu düzeninin korunmasının gözetildiği belirildi.

PTI'nin açıklamaları ve gözaltı anı:

PTI kaynakları, Aleema Khan'ın spor salonuna gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada polisin müdahalesiyle durdurulduğunu ve daha sonra Kot Lakhpat Cezaevi'ne sevk edildiğini ifade etti. Parti yönetimi olayı takip ettiklerini belirtti.

PTI Genel Başkanı Gohar Ali Khan, gözaltı bilgisini kız kardeşi Noreen Niazi'den aldığını söyledi. Gohar Ali Khan, partisinin planlanan eylemlerinin barışçıl olacağını vurgulayarak şunları ifade etti: 'Protestomuzun barışçıl olacağını açıkça ifade ettik. Amacımız anayasal ve siyasi taleplerimizin karşılanması için barışçıl şekilde mücadele etmek. Herhangi bir çatışma veya şiddet istemiyoruz'.

Olay, PTI tarafından ülke genelinde düzenlenmesi planlanan protestolar öncesine denk geliyor; yetkililer gözaltının kamu düzeninin korunması amacıyla alındığını belirtiyor.

Pakistan’ın Lahor kentinde polis, 2023’ten bu yana tutuklu bulunan eski Başbakan İmran Khan’ın kız kardeşi Aleema Khan’ı, gelecek hafta ülke genelinde düzenlenmesi beklenen protestolar öncesinde kamu düzeninin korunmasına ilişkin yasa kapsamında 30 gün süreyle gözaltına aldı.