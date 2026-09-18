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Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Antalya'da resmi ve sivil arama kurtarma ekipleri Lara'da 35 metrelik falezler ile su altında temizlik yaptı; gün boyu onlarca torba çöp toplandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:35

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Lara'da sahada eş zamanlı falez ve su altı temizliği

Antalya Valiliği bünyesinde kurulan Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi koordinasyonunda, Lara Mobil Halk Plajı çevresindeki falez bandı ve su altı bölgelerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Müdahale sabah erken saatlerde başladı ve gün boyu devam etti.

çalışmanın kapsamı ve katılımcılar:

Çalışmaya AFAD, AKUT, İYAK, Kırmızı Kasklılar Adama Kurtarma Derneği ve MAKSAT gibi resmi ve sivil arama kurtarma ekipleri katıldı. Ekipler, hem falez bandında hem de su altında eş zamanlı temizlik yaparak farklı uzmanlıkları bir araya getirdi.

ulaşım teknikleri ve çıkan atıklar:

STK'lara bağlı ekipler iple erişim teknikleri kullanarak 35 metrelik falezlere inip dik kayalıklarda temizlik yaptı; dalgıçlar ise su altında çalıştı. Gün boyu süren müdahalede falezlerde ve deniz dibinde onlarca torba çöp toplandı, atıklar kıyı kullanımının ve deniz kaynaklı kirliliğin etkisini gösterdi.

Çalışma, resmi ve sivil ekipler arasındaki koordinasyon örneği olarak değerlendiriliyor; zorlu arazi koşullarında uygulanan erişim ve dalış teknikleri temizlik etkinliğinin başarısında belirleyici oldu. Müdahalenin yerel ekosisteme olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

ANTALYA MAVİ AKDENİZ İNİSİYATİFİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA RESMİ VE SİVİL ARAMA KURTARMA EKİPLERİ...

ANTALYA MAVİ AKDENİZ İNİSİYATİFİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA RESMİ VE SİVİL ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN LARA BÖLGESİNDE YAKLAŞIK 35 METRELİK FALEZLERİN YANI SIRA SU ALTINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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