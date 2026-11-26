Olayın ayrıntıları:

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana gelen iş kazasında, bir lastikçide çalışan 42 yaşındaki Neşet Avcı ağır yaralandı. İddiaya göre Avcı, kamyon lastiğini jantından ayırmaya çalıştığı sırada lastiğin yerinden fırlamasıyla çarpma sonucu ciddi biçimde yaralandı.

Kazada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Müdahale süreci ve ölüm:

Hastanede tedavi altına alınan Neşet Avcı için doktorlar müdahalede bulundu. Ancak Avcı, hastanedeki tedavisi süren dört günün sonunda hayatını kaybetti. Yetkililer kazayla ilgili bilgileri ve müdahaleleri kayıt altına aldı.

Olayın yansımaları:

Kazanın meydana geldiği iş yeri ve olayla ilgili ifadeler, sağlık ile kolluk ekiplerinin müdahaleleri metinlere geçti. Olayda hayatını kaybeden çalışanın adı, yaşı ve kaza anına ilişkin temel bilgiler yetkililerin bildirimlerinde yer aldı.

DENİZLİ’NİN HONAZ İLÇESİNE BAĞLI KOCABAŞ MAHALLESİ’NDE BİR LASTİKÇİDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA AĞIR YARALANAN 42 YAŞINDAKİ ADAM, HASTANEDE 4 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.