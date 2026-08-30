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Leao Galatasaray'a 4 yıllık sözleşmeyle bağlandı

Galatasaray, Rafael Leao ile 2026-27'den itibaren geçerli 4 yıllık sözleşme imzaladı; Milan'a 38 milyon euro, oyuncuya her sezon net 10 milyon euro ödenecek.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Leao Galatasaray'a 4 yıllık sözleşmeyle bağlandı

Leao Galatasaray'a 4 yıllık sözleşmeyle bağlandı

Galatasaray, yeni transferi Rafael Leao ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve anlaşmanın maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı.

Transfer detayları:

Kulübün açıklamasına göre, Galatasaray AC Milan ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun kulübüne toplam 38 milyon euro tutarında sabit transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'lik bölümü AC Milan'a ödenecek şekilde hüküm bulunuyor.

sözleşme koşulları ve maliyet:

Futbolcu ile imzalanan sözleşme 4 yıl süreli olup, anlaşmaya göre Leao'ya her sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödenecek. Bu, sözleşme süresi boyunca oyuncuya toplamda net 40 milyon euro garanti ödeme öngördüğü anlamına geliyor. Kulüp ayrıca transfer bedeli olan 38 milyon euro'yu da ödeyecek.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabındaki açıklamada transferin taraflar arasında anlaşma sağlanarak gerçekleştirildiği ve finansal şartların KAP'a bildirildiği vurgulandı. Anlaşmanın detayları, hem sabit transfer bedelini hem de olası sonraki satıştan pay öngören maddeleri içeriyor.

GALATASARAY, YENİ TRANSFERİ RAFAEL LEAO İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞINI VE FUTBOLCUNUN...

GALATASARAY, YENİ TRANSFERİ RAFAEL LEAO İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞINI VE FUTBOLCUNUN MALİYETİNİ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NA (KAP) BİLDİRDİ. SARI-KIRMIZILILAR BU KAPSAMDA MİLAN’A 38 MİLYON EURO TRANSFER BEDELİ, LEAO'YA İSE 10 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET ÖDEYECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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