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Lemina 35 gün sonra sahaya dönüşünü gole çevirdi

Sakatlıktan dönen Mario Lemina, Kasımpaşa maçında 67. dakikada oyuna girip 90+6'da Victor Osimhen'in pasıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Lemina 35 gün sonra sahaya dönüşünü gole çevirdi

Lemina'nın dönüşü sahada golle taçlandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşılaştı. 33 yaşındaki Gabonlu futbolcu Mario Lemina, sakatlığının ardından takıma geri döndü.

Lemina, 9 Eylül'de deplasmanda oynanan Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın tedavisinin ardından 21 kişilik kadroda yer aldı. Mücadelenin 67. dakikasında Aleksey Batrakov'un yerine oyuna girerek 35 gün sonra görev aldı.

Son düdükte gelen gol ve maçın sonucu:

Müsabakanın uzatma anlarında, 90+6. dakikada Victor Osimhen'in pasında topla buluşan Mario Lemina, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Bu gol, Mario Lemina'nın bu sezonki ilk golü olarak kayıtlara geçti ve oyuncunun sahaya dönüşü golle taçlanmış oldu.

GALATASARAY’IN GABONLU FUTBOLCUSU MARİO LEMİNA, SAKATLIĞININ ARDINDAN KASIMPAŞA MAÇIYLA 35 GÜN...

GALATASARAY’IN GABONLU FUTBOLCUSU MARİO LEMİNA, SAKATLIĞININ ARDINDAN KASIMPAŞA MAÇIYLA 35 GÜN SONRA GÖREV ALDI VE BU SEZONKİ İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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