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Lenfomada erken tanı hayati önemde

Türkiye'de yılda yaklaşık 7 bin 300 kişiye lenfoma tanısı konuyor; erken tanı ve hızlı başvurunun tedavi başarısını artırdığı uyarısı yapıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Lenfomada erken tanı hayati önemde

Lenfoma nedir ve nereden kaynaklanır:

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karagülle, lenfomanın lenfoid dokularda yer alan lenfositlerden köken alan, beyaz kan hücrelerinden gelişen kötü huylu hastalıklar olduğunu belirtti. Karagülle'ye göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 7 bin 300 kişiye lenfoma tanısı konuyor. Hastalık; lenf düğümleri, dalak, timus bezi, kemik iliği ve lenfatik damarlar gibi organ ve dokularda ortaya çıkabiliyor.

Belirtiler ve risk faktörleri:

Doç. Dr. Karagülle, lenfomaların en sık boyun, koltuk altı veya kasık bölgelerinde ağrısız şişlik ile karşımıza çıktığını söyledi. Bunun dışında açıklanamayan, tedaviye rağmen düzelmeyen ateş, gece atlet değiştirmek kadar uzayan gece terlemeleri ve son 6 ay içinde normal kilodan yüzde 10'dan fazla açıklanamayan kilo kaybı uyarı işaretleri arasında yer alıyor. Sürekli yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, öksürük, karın şişkinliği ve sık enfeksiyon geçirme gibi belirtilerde de hekime başvurulması gerektiği vurgulandı.

Lenfomanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte risk faktörleri arasında ileri yaş, erkek cinsiyet, ailesinde lenfoma öyküsü, bağışıklık sisteminin zayıflaması, bazı otoimmün hastalıklar, belirli enfeksiyonlar, bazı kimyasal maddelere maruziyet ve aşırı kilonun sayılabileceği belirtildi.

Erken tanı, tarama eksikliği ve tedavi seçenekleri:

Karagülle, bu hastalığın bir tarama yöntemi yok maalesef ifadelerini kullanarak, tek yolun hastaların belirtileri bilip fark ettiklerinde sağlık kuruluşlarına başvurması olduğunu aktardı. Süregelen yakınma halinde gecikmeden hekime başvurmanın önemine dikkat çekti.

Lenfomalar diğer kanserlere kıyasla erken yakalandığında daha iyi tedavi edilebilen türler arasında yer alıyor. Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler sayıldı; uygun hastalarda kök hücre tedavisi de uygulanabildiği hatırlatıldı. Karagülle, fark edilen bulguların her zaman kansere işaret etmeyebileceğini ancak değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Fark et, harekete geç, vücudunu dinle, şüpheli durumu ihmal etme" mesajını iletti.

HEMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. MUSTAFA KARAGÜLLE

HEMATOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. MUSTAFA KARAGÜLLE

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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