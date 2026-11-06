Lent'te otobüsün hendeğe saplanması iki can aldı, 16 kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Fransa’nın İsviçre sınırına yakın Lent kasabasında sabah saatlerinde Lyon ile Bourg-en-Bresse arasında sefer yapan bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak hendeğe savruldu ve bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluştu, bazı yolcular otobüste sıkıştı.

Bourg-en-Bresse savcılığı kazıda otobüste 43 kişinin bulunduğunu, bunlardan 15inin çocuk olduğunu bildirdi. Ain valiliğinin açıklamasına göre olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Olay yerine 58 araçla 102 itfaiyeci ve 50 jandarma sevk edildi. Yaralıların tahliyesi ve sağlık hizmetlerinin koordinasyonu için 4 hava unsuru ile 8 mobil acil sağlık ekibi görevlendirildi.

soruşturma ve teknik inceleme:

Bourg-en-Bresse savcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Kazanın hemen ardından şoföre uygulanan alkol ve uyuşturucu testlerinin sonuçları negatif çıktı. Soruşturma, olayın tüm yönlerini aydınlatmayı hedefliyor.

Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, kazada yaşamını yitirenlerin 7 yaşında bir kız çocuğu ile 18 yaşında bir genç olduğunu açıkladı. Bakan, otobüsün teknik durumuna ilişkin olarak aracın tüm kontrollerden geçtiğini ve iyi durumda olduğunu belirtti.

Tabarot ayrıca işletmeci şirketin 2024 yılından bu yana 106 kez denetlendiğini ifade etti; kazanın kesin nedeninin soruşturmayla tespit edileceğini vurguladı.

yerel yönetim ve güvenlik kaygıları:

Lent Belediye Başkanı Yves Cristin, kazayı "büyük bir trajedi" olarak nitelendirerek kasabanın derinden etkilendiğini söyledi. Cristin, otobüsün yolun karşı tarafına geçip hendeğe savrulduğunu ve çarpmanın aracın yan tarafında büyük hasara yol açtığını anlattı.

Cristin, kazanın gerçekleştiği yolun geçmişte de çok sayıda trafik kazasına sahne olduğunu, özellikle hız ihlallerinin bölgede ciddi sorun oluşturduğunu belirtti. Kasaba çıkışına hız denetim radarı yerleştirildiğini hatırlatan Cristin, yolun kazalara açık olduğunu ve sürücülerin sık sık hız sınırını aştığını vurguladı.

Cristin ayrıca kazanın olduğu sırada yolun ıslak olduğunu, ancak olay yerinde belirgin bir güçlük olmadığını, hafif bir viraj bulunduğunu söyledi ve "ne olduğunu açıklamak oldukça zor" dedi.

merkezden taziye ve destek açıklamaları:

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti ve olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ile güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

Eğitim Bakanı Édouard Geffray ise öğrenciler ve aileleri için destek mesajı yayımladı; eğitim camiası adına mağdur ailelere dayanışma sunduğunu belirtti.

Kaza ile ilgili adli ve teknik incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte yetkililer, olayın nedenine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

FRANSA'NIN İSVİÇRE SINIRINA YAKIN BİR BÖLGEDE MEYDANA GELEN OTOBÜS KAZASINDA BİRİ 7 YAŞINDA ÇOCUK OLMAK ÜZERE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3'Ü AĞIR 16 KİŞİ DE YARALANDI.