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Leylek sürüsünün Bursa semalarında ahenkli göçü

Yazı Türkiye ve Avrupa'da geçiren leylekler, kışın Afrika'ya göç ederken Bursa Orhaneli semalarında hava akımlarını kullanıp ahenkle süzüldü.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Leylek sürüsünün Bursa semalarında ahenkli göçü

Leylek sürüsünün Bursa semalarında ahenkli göçü

Türkiye'den Afrika'ya doğru yola çıkan leylekler, yaz aylarını Türkiye ve Avrupa'da geçirdikten sonra kışı geçirmek üzere göçe başladı. Bursa'nın Orhaneli ilçesi semalarında görülen sürü, gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

göç rotası ve davranış:

Hava akımını yakalayıp ahenkle süzülen leylekler, farklı yüksekliklerde düzenli bir biçimde ilerledi. Görüntülerde sürünün uyumlu hareketleri ve geniş bir alana yayılışları dikkat çekti.

vatandaşların tepkisi:

Çevredeki vatandaşlar leyleklerin bu dansını hayranlıkla izledi; bazı izleyiciler cep telefonlarıyla kayıt aldı. Ortaya çıkan görüntüler, göçün görsel yönünü sergileyen bir şölen niteliğindeydi.

TÜRKİYE’DEN AFRİKA’YA GÖÇ EDEN LEYLEKLER BURSA SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

TÜRKİYE’DEN AFRİKA’YA GÖÇ EDEN LEYLEKLER BURSA SEMALARINDA GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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