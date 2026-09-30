Lezzet ve müzik Niğde'de buluşuyor: 10 günlük gastronomi festivali başlıyor

Niğde gastronomi festivali kapılarını açıyor

Niğde Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Niğde Gastronomi Festivali, 2 Ekim Cuma günü Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki festival alanında başlayacak. Organizasyon 'Niğde'nin En Lezzetli ve En Eğlenceli 10 Günü Başlıyor' sloganıyla 10 gün boyunca sürecek ücretsiz etkinlikler ve sahne programları sunacak.

açılış ve konser programı:

Festivalin açılış coşkusu Türk rock müziğinin güçlü sesi Kıraç ile başlayacak. Ardından 10 gün boyunca düzenlenecek ücretsiz halk konserleri dizisinde Murat Kekilli, Bilal Sonses, Ömer Faruk Bostan, Melis Fis, Özgür Can Çoban, Ceren Sagu, Sagopa Kajmer, Sefo ve Pau gibi isimler yer alacak. Her akşam farklı türlerden performanslar sahnede müzik ziyafeti sunacak.

festival programı ve etkinlik çeşitliliği:

Etkinlik sadece müzikle sınırlı kalmayacak; festival alanında kurulan yöresel stantlarda Niğde'nin tescilli coğrafi işaretli lezzetleri ziyaretçilere sunulacak. Dünyaca ünlü şefler, usta aşçılar, akademisyenler ve genç gastronomi öğrencileri bir araya gelerek paneller, mutfak atölyeleri ve yemek yarışmaları gerçekleştirecek.

Gün boyu sürecek gastronomi panelleri ve usta şef atölyeleriyle ziyaretçiler hem Niğde mutfağının köklü geleneklerini öğrenme fırsatı bulacak hem de uygulamalı gösteriler izleyebilecek. Ayrıca çocuklara özel oyun alanları ve DJ performansları ile festival, 7'den 70'e geniş bir kitleye hitap edecek.

Hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tüm hemşehrileri ve lezzet tutkunlarını festivale davet etti. Başkan Özdemir, aylardır titizlikle sürdürülen hazırlıkların tamamlandığını belirterek, katılımcılara 10 gün boyunca lezzet, müzik ve eğlence dolu anlar vadedildiğini söyledi.

Organizasyonun ücretsiz olması, hem Niğdeli vatandaşların hem de çevre illerden gelecek ziyaretçilerin katılımını kolaylaştıracak bir unsur olarak öne çıkıyor. Festival boyunca yerel üreticiler ve şefler ile doğrudan buluşma ve tescilli ürünleri tatma imkanları ziyaretçilere sunulacak.

Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanı festival alanındaki hazırlıklar son hızla devam ediyor ve organizasyon ekibi programın akışını sorunsuz yürütmek için teyakkuz halinde. Niğde Gastronomi Festivali, kentin kültürünü ve mutfak mirasını geniş kitlelere taşımayı hedefliyor.

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