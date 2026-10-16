Lider Galatasaray 101. randevu için Ankara'ya gidiyor

maç bilgileri:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00'da Ankara Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ligde 16 puanla lider konumdayken, ev sahibi ekip 8 puanla 13. sırada yer alıyor. Maç, iki takımın lig tarihindeki 101. randevusu olacak.

başlama formu ve deplasman karnesi:

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 3 maça çıkarak, Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2 yenerken, Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Takım sezon genelinde 16 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü; ligde oynadığı 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatamadı. Erzurumspor FK ve Kocaelispor karşılaşmalarında ise gol yemeden tamamladı.

geçmiş eşleşmeler ve son sonuçlar:

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında ligde bugüne kadar oynanan 100 maçta sarı-kırmızılılar 57 galibiyet elde etti, Ankara temsilcisi 22 kez kazandı ve 21 maç berabere bitti. İki takımın ligdeki toplam gol dağılımı 177-104 şeklinde. Geçen sezon ligde Galatasaray, rakibini 3-2 ve 2-1 ile geçerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etmişti.

kadro ve cezalılar:

Galatasaray kadrosunda Gençlerbirliği karşılaşması öncesi önemli eksikler bulunuyor. Kasımpaşa mücadelesinde kırmızı kart gören Uruguaylı Lucas Torreira ile Trabzonspor maçından kırmızı kart alan Fransız Lesley Ugochukwu cezalıları nedeniyle Başkent deplasmanında forma giyemeyecek. Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo'nun durumu son antrenmandan sonra netlik kazanacak. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçındaki kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında sahada olamamıştı; ancak Gençlerbirliği müsabakasında takımının başında yer alacak.

Gol yükünü bu sezon en çok çeken isim ise Nijeryalı Victor Osimhen; oyuncu ligde attığı 6 golle takımın en skorer ismi konumunda. Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise 1'er gol kaydetti.

hakem ataması:

Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Yardımcılıkları Murat Altan ile Hüseyin Aylak yaparken, dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin olacak.

Galatasaray için bu maç, hem liderlik avantajını sürdürme hem de deplasmandaki tempo ve savunma dengesini yeniden kurma açısından belirleyici bir sınav niteliği taşıyor. Gençlerbirliği ise evinde puan/puanlar alarak üst sıralara yaklaşmayı hedefleyecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GENÇLERBİRLİĞİ İLE LİGDE 101. KEZ RAKİP OLACAK.