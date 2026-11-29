AK Parti Kocaeli toplantısında mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 117. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Programa Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kocaeli milletvekilleri, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş ile ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Savunma sanayi ve bölgesel etkiler:

Büyükgümüş, konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını ön plana çıkardı. Daha önce ithal edilen insansız hava araçlarını artık yerli ürettiğimizi belirten Büyükgümüş, bu kapasitenin yalnızca iç ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp küresel teknoloji akışını etkilediğini söyledi. Konuşmasında, 'Bugün Allah’a şükürler olsun savunma sanayimizin gücü Libya’da soykırımı engelliyor' ifadesini kullanarak milli üretimin bölgesel güvenlik üzerinde somut etkileri olduğunu vurguladı.

Büyükgümüş, ayrıca Karabağ üzerinden yükselen dayanışma ve cesaret söylemlerine atıfta bulunarak, savunma sanayiindeki ilerlemenin sadece askeri kapasite değil aynı zamanda diplomatik ve moral etki yarattığını ifade etti.

Terörle mücadele ve yasal düzenlemeler:

Sınır ötesi harekatlara dair değerlendirmesinde Büyükgümüş, 15 Temmuz sonrası dönemde başlatılan operasyonların terör tehdidini kaynağında etkisiz hâle getirmeyi amaçladığını belirtti. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının bu çizginin parçası olduğunu söyleyen Büyükgümüş, bu çalışmaların bölgede huzur ve barış sağladığını savundu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik tespitlerini de paylaşan Büyükgümüş, 'PKK artık varlığını sürdüremez, varlığını tasfiye etmek mecburiyetinde kaldı' şeklinde konuştu ve TBMM'de geçen ağustos ayında çıkarılan yasanın, şehit edenlerin bu yasalardan yararlanmasını engellediğini hatırlattı.

Fon soruşturması ve hesap sorulması:

Gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin açıklamasında Büyükgümüş, partinin bu tür sınamalara verdiği tepkiye dikkat çekti. İçeriden kaynaklanan yanlış girişimlerin her zaman görülebileceğini belirten Büyükgümüş, asıl belirleyicinin siyasi hareketin sınamayla karşılaştığında attığı adım olduğunu söyledi. İlk andan itibaren takip edilen duruşu özetlerken liderin tavrını vurguladı: 'Bu olayların üzerine gidilsin. Makamına, mevkiine, rütbesine, konumuna bakılmadan yargı önünde, millet huzurunda kim yanlış bir iş işlemişse, kim yanlışa düşmüşse hukuka ve milletimize hesap versin' dedi.

Büyükgümüş'ün sözleri, partinin hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık iddiasını ön plana çıkarırken, teşkilat içinde sorunun tespit edilip hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğine dair net bir mesaj verdi.

Toplantı, savunma sanayiinden terörle mücadeleye, iç denetim ve hukuki süreçlere kadar uzanan kapsamlı bir gündem eşliğinde gerçekleşti ve katılımcılar arasında bir değerlendirme zemini oluşturdu.

AK PARTİ KOCAELİ İL BAŞKANLIĞININ 117. GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, KOCAELİ KONGRE MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.