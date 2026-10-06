Liege'de barikatlar ve gözaltılar: savcılık çevrim içi çağrılara müdahale ediyor

Liege'de son gelişmeler:

Belçika'nın Liege kentinde ve Valon bölgesinin bazı yerlerinde geçen haftadan bu yana süren öğrenci protestoları, okullar önünde kurulan barikatlarla devam ediyor. Sabah saatlerinde bir kez daha toplanan öğrenciler sloganlarla eylemlerini sürdürürken, yerel yönetimler ve okul yöneticileri öğretim faaliyetlerinin aksamasını engellemek için çaba gösterdi. Liege polisi, olayların büyümesini önlemek amacıyla okul çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

gözaltılar ve yaralanmalar:

Protestolar sırasında farklı kaynaklarda belirtilen sayılar arasında küçük farklar bulunuyor; olaylarda ilk verilen bilgiye göre 56 gözaltı yaşandığı bildirildi. Liege savcılığı ise 1-5 Ekim tarihlerine ilişkin açıklamasında toplam 53 gözaltı kaydı bulunduğunu ve bu dönemde 22 polis memurunun yaralandığını duyurdu. Savcılığın paylaştığı ayrıntıya göre, 1, 2 ve 5 Ekim tarihlerindeki müdahalelerde 33 idari gözaltı, 20 adli gözaltı (bunların 17'si reşit olmayan) ve 13 adli sevk kayda geçti.

sosyal medya ve soruşturmalar:

Liege savcılığı, gösterilere ilişkin soruşturmaların yalnızca sahada görülen olaylarla sınırlı kalmayacağını; çevrim içi platformlarda şiddet çağrısı yapan, provokasyon yayıp organize eden kişilere karşı da işlem başlatılacağını açıkladı. Kurum, sosyal medya üzerinden yapılan tehlikeli çağrılara karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda, sosyal medyada "okul yakmak için benzin bidonlarıyla gelin" paylaşımında bulunduğu öne sürülen 13 yaşındaki bir genç gözaltına alındı. Savcılık, reşit olmayanların ayrı bir hukuk rejimine tabi olduğunu hatırlattı.

Savcılık açıklamasında ayrıca, "Okul binaları ve kamu malı zarar gördü, sokaklarda tehlikeli davranışlar sergilendi ve polis ekipleri güvenliği sağlamak için defalarca müdahale etmek zorunda kaldı" ifadeleri kullanıldı. Kurum, hem doğrudan şiddete karışanlar hem de çevrim içi teşvik, hazırlama veya organizasyon yapanlar hakkında yargı süreçlerinin başlatılacağını vurguladı.

Yerel yetkililer ve okul yönetimleri, öğrencilerin büyük çoğunluğunun suç teşkil eden davranışlara karışmadığını belirtirken, güvenlik kaynakları olayların kontrolden çıkmaması için devriye ve kontrol noktalarını artırdı. Savcılığın başlattığı soruşturmaların sonuçları, ilerleyen günlerde daha net bir tablo sağlayacak.

Belçika'da geçen hafta başlayan öğrenci protestoları farklı okulların önlerinde barikatlar kurulmasıyla devam ederken yaşanan şiddete olayları nedeniyle Liege savcılığı harekete geçti. Olaylarda 56 gözaltı yaşanırken 22 polis de yaralandı.