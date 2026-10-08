Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Liege'de öğrenci olayları kontrolden çıktı

Belçika'nın Liege kentinde başlayan öğrenci gösterileri akşam saatlerinde şehrin birçok noktasına yayıldı. İlk aşamada pasif protesto olarak başlayan eylemler, zamanla şiddet olaylarına ve kamu malına zarar verilmesine dönüştü. Polis kuvvetlerinin olayları kontrol etmekte zorlandığı bildirildi.

Gün içinde Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer tüm öğrencilere okula dönme çağrısı yaptı ve Emniyet Müdürlüğü ile birlikte olayların sonlandırılması için girişimlerde bulunuldu. Bazı öğrenci temsilcileri başkanla görüşerek bu çağrıya yanıt verdi; ancak öğleden sonra ve akşam saatlerinde sokaklardaki gerilim yeniden yükseldi.

belediyeden toplanma yasağı:

Olayların farklı noktalarda saldırılara dönüşmesi ve kamu düzeninin sağlanmasının güçleşmesi üzerine Belediye Başkanı Willy Demeyer sosyal medya üzerinden bir duyuru yayınladı. Demeyer, 8 Ekim 2026 Perşembe günü sabah saat 06.00’dan itibaren üç kişiden fazla toplanmaların yasaklandığını bildirdi. Yasak, ikinci bir emre kadar geçerli olacak şekilde ilan edildi.

BE-Alert uyarısı ve maddi hasar:

Akşam saatlerinde ülke çapında kullanılan BE-Alert uyarı sistemi devreye sokuldu ve Liege'deki tüm iş yerlerinin kapatılması istendi. Uyarının ardından şehir genelinde birçok noktada iş yerlerinin camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Sosyal medyada ve gençler arasında perşembe günü Brüksel'den bıçaklı grupların Liege'e geleceğine dair paylaşımlar yayıldı; ayrıca Liege Üniversitesi kampüsüne yönelik saldırı iddiaları şehirde tedirginliğe yol açtı. Bu tür paylaşımları yapanların ve olaylara karışanların takip edildiği, savcılığın fiziki veya sanal olarak kanunları ihlal edenler hakkında adli işlem uygulanacağını açıkladığı belirtildi. Yetkililer, "sıfır tolerans" politikasıyla olayların failleri üzerinde işlem yapıldığını ifade etti.

Şehrin güvenliğinin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar sürerken, yetkililer halkı itidal çağrısı yapmaya ve resmi kaynaklardan gelen uyarılara uymaya davet etti.

Belçika'nın Liege şehrinde yaşanan öğrenci olayları akşam saatlerinde şehrin birçok noktasına yayılarak devam etti. Liege polisinin olayları kontrol etmekte zorlanması üzerine belediye başkanı ikinci bir emre kadar üç kişiden fazla toplanmaları yasakladığını duyurdu.