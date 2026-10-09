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Lig gruplarına Kayseri sporuna emeği geçen isimler verildi

Kayseri ASKF, 2026-2027 sezonunda 1. Amatör Küme ve U19 Ligleri grup isimlerini Kayseri sporuna emek veren isimlerle yaşatma kararı aldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Lig gruplarına Kayseri sporuna emeği geçen isimler verildi

Kayseri ASKF lig isimleri kararlaştırdı:

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 2026-2027 futbol sezonunda 1. Amatör Küme ve U19 Ligi grup isimlerini, kent sporuna uzun yıllar hizmet etmiş isimlerle anma kararı aldı. Yeni sezonun 17-18 Ekim tarihlerinde başlaması planlanırken, federasyon başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu tarafından alınan karar resmiyet kazandı.

grup dağılımı ve takım sayıları:

2026-2027 sezonunda Kayseri 1. Amatör Küme'de toplam 19 takım, iki grupta mücadele edecek. U19 Ligi ise toplam 31 takım ile dört grupta oynanacak. 1. Amatör Küme A Grubu'na merhum Kamil Başkal'ın, B Grubu'na Memici Kızılkaya'nın ismi verildi.

U19 Ligi grup adlandırmaları ise şu şekilde belirlendi: A Grubu'na merhum Oktay Ensari, B Grubu'na merhum Erdal Duran, C Grubu'na Salih Balcı ve D Grubu'na Rıfat Bayrak isimleri verildi.

amaç ve federasyonun değerlendirmesi:

Kayseri ASKF açıklamasında, spor camiasına büyük emekleri ve katkıları olan kişilerin isimlerini yaşatmayı amaçladıkları vurgulandı. Federasyonun bu adımı, kente ve amatör spora hizmet eden isimlerin unutulmaması adına anlamlı bir vefa örneği olarak değerlendirildi.

KAYSERİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (ASKF), 2026-2027 FUTBOL SEZONUNDA 17-18 EKİM’DE...

KAYSERİ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (ASKF), 2026-2027 FUTBOL SEZONUNDA 17-18 EKİM’DE BAŞLAYACAK 1. AMATÖR KÜME VE U19 LİGİ GRUPLARINA, KAYSERİ SPOR CAMİASINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNAN İSİMLERİ VEREREK AHDE VEFA ÖRNEĞİ SERGİLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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