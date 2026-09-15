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Liman Mahallesi'nde karşılaşma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Samsun İlkadım'da Liman Mahallesi'nde tanımadığı kadına bıçakla saldıran Burak Ü., suç aletiyle yakalandı; yaralı kadın dalağı alındı, yoğun bakımda.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Liman Mahallesi'nde karşılaşma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı

Liman Mahallesi'nde karşılaşma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı:

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Ü. (32), sokakta karşılaştığı Nesrin H. (43)'ya bıçakla saldırdı.

Yaralanan kadının vücudunun sağ göğüs üzeri ve sol göğüs altından kanama olduğu ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Hastanede ameliyata alınan nesnenin müdahalesi sonrasında yaralının dalağının alındığı ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma ve şüphelinin ifadesi:

Polis ekipleri olayın ardından saldırıda kullanılan bıçak ile birlikte şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Burak Ü., PTT önünden geçerken tanımadığı bir kadını gördüğünü ve üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak saldırdığını söyledi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sokakta bıçaklı dehşet: Tanımadığı kadını bıçaklayıp ağır yaraladı

Sokakta bıçaklı dehşet: Tanımadığı kadını bıçaklayıp ağır yaraladı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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