Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Limanda zafer coşkusu: römorkörlerden su şovu

Zonguldak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma, tebrikat ve geçit törenleri ile limanda römorkör gösterisiyle kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 14:13

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 14:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Limanda zafer coşkusu: römorkörlerden su şovu

Zonguldak'ta resmi kutlamalar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, Zonguldak'ta düzenlenen bir dizi resmi etkinlikle anıldı. Gün, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı; törenlerde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

çelenk sunma ve tebrikat töreni:

Anıta, Zonguldak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Zonguldak Belediye Başkanlığı adına çelenkler sunuldu. Ardından Valilik makamında düzenlenen tebrikat töreninde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, protokol üyeleri ve davetlilerin tebriklerini kabul etti. Resmi protokolün yer aldığı törende düzen ve sadelik ön plandaydı.

geçit töreni, konuşma ve kültürel etkinlikler:

Tebrikatın ardından gerçekleşen geçit töreninde Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Güzel ve Belediye Başkanı Tahsin Erdem katılımcıları selamladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karadeniz Bölge Komutanlığı personeli Deniz Üsteğmen Muhammet Demir yaptı. Program, günün duygu ve tarihsel bağlamını vurglayan konuşmanın ardından şiir dinletileri ve halk oyunları gösterileriyle zenginleşti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından taşınan Türk bayrağı ve sancak törenle Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi. Ayrıca çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödüller takdim edildi; bu bölüm gençlerin katılımını ve yerel sporun görünürlüğünü artırdı.

limanda römorkör gösterisi:

Geçit törenlerinin tamamlanmasının ardından kutlamalar Zonguldak Limanı'na taşındı. Zonguldak Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait römorkörlerin gerçekleştirdiği su gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Römorkörlerin senkron manevraları ve liman kıyısındaki izleyicilerin coşkusu, günün görsel olarak en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, limandaki gösterilerin sona ermesiyle tamamlandı; şehir genelinde düzenlenen törenler, hem resmi protokolü hem de halk katılımını bir araya getirerek bayramın anlamını vurguladı.

ZONGULDAK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA, TEBRİKAT VE...

ZONGULDAK’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA, TEBRİKAT VE GEÇİT TÖRENLERİYLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de 30 ağustos coşkusu: kahramanlıkla kazanılan zaferin 104. yılı
images

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte
images

MTSO'da yönetim şeffaflığı ve dijital avantaj sözü
images

Altın biber festivalinde bir ilk: mehter, kadın bandosu ve ritim grubu aynı sahn...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Polisin operasyonuyla İlkadım'da cezasını çekecek hükümlü teslim alındı

Köşk kent meydanında 30 Ağustos coşkusu halkın katılımıyla kutlandı

Zafer Bayramı etabını da alarak Tour of Samsun'u dört etapta kazanan Ramazan Yılmaz

Yalova'da halk TCG Tuzla'yla buluştu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor