Lipödem: görünenden fazlası, yaşamı sınırlayan kronik bir sorun

Lipödem nedir ve neden önemsenmeli?

Lipödem, genellikle kol ve bacaklarda simetrik yağ dokusu artışı ile kendini gösteren, kronik seyirli bir durumdur. VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, hastalığın sık sık yalnızca estetik bir sorun sanıldığını ancak bunun yanı sıra ciddi yakınmalara yol açabildiğini vurguluyor. Lipödem, ilerleyebilen bir tablo olduğundan erken fark edilip uygun yaklaşımlarla yönetilmesi günlük yaşam kalitesini koruyabilir.

belirtiler ve günlük yaşamı etkileyen sorunlar:

Hastalığın en tipik bulguları arasında ağrı, dokunmaya karşı hassasiyet, kolay morarma ve uzun süreli şişlik yer alır. Lipödem çoğunlukla vücudun her iki tarafında simetrik olarak görülür; bacaklar, kalçalar ve bazı hastalarda kollar bu durumdan etkilenir. Dr. Berber, hastalığın seyrinin bireyden bireye değiştiğini ve ilerleyen vakalarda hareket kabiliyetinin azalmasının, kıyafet ve günlük aktivitelerde kısıtlanmanın gözlenebileceğini belirtiyor.

Bu yakınmalar nedeniyle lipödem çoğu zaman yalnızca kilo problemiyle karıştırılabiliyor. Ancak Dr. Berber’in anlattığı gibi, lipödemli bölgelerdeki yağ dokusu kilo kaybına vücudun diğer bölgeleriyle aynı şekilde yanıt vermeyebilir; dolayısıyla sadece beslenme değişiklikleri ve kilo kontrolü tek başına yeterli olmayabilir.

tedavi yaklaşımı ve seçenekleri:

Tedavi planı, hastanın şikâyetleri, hastalığın evresi ve eşlik eden durumlara göre kişiye özel hazırlanır. Konservatif tedavinin temel hedefleri ağrı ve hassasiyetin kontrol edilmesi, dolaşımın desteklenmesi ve hareket kapasitesinin korunmasıdır. Bu kapsamda manuel lenfatik drenaj, kompresyon uygulamaları, bandajlama, uygun egzersiz programları ve beslenme düzenlemesi birlikte ele alınır.

Dr. Berber, manuel terapi ve manuel lenfatik drenaj uygulamalarının bu konuda eğitimli fizyoterapistler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor. Gerektiğinde hekim değerlendirmesiyle lokal enjeksiyon uygulamaları da programa eklenebiliyor; fakat her yöntemin her hasta için uygun olmadığının altı çiziliyor.

Ayrıca bazı hastalarda destekleyici teknolojilerden yararlanılabildiği ifade ediliyor: ESWT dokudaki sertlikleri ve fibrotik yapıları azaltmada kullanılabilirken, aralıklı pnömatik kompresyon, lazer ve manyetik alan uygulamaları dolaşım ve doku sağlığının desteklenmesine katkı sağlayabilir. Bu yöntemlerin seçimi yine hastanın muayene bulguları ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, kol ve bacaklarda simetrik kalınlaşma, ağrı, hassasiyet, kolay morarma veya uzun süre devam eden şişlik gibi şikâyetleri olan kişilerin değerlendirme için hekime başvurmasını öneriyor. Lipödem yönetiminde multidisipliner ve kişiye özel yaklaşımın önemi vurgulanıyor.

DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF BERBER