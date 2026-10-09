lise eylemleri üçüncü haftasında: gözaltılar, soruşturmalar ve eğitim tepkisi büyüyor

Fransa'da lise eylemleri üçüncü haftasına girdi

Fransa genelinde üçüncü haftasına giren lise eylemlerinde, Adalet Bakanlığı verilerine göre gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877ye yükseldi. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu belirtilirken, olaylara ilişkin adli süreçler ve polis müdahalelerine yönelik soruşturmalar da artıyor.

Gözaltılar ve adli süreçler:

Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre gözaltına alınanların 5 bin 890