Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,1910 -0,14%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,88 +1,52%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,43 +0,14%
--°

lise eylemleri üçüncü haftasında: gözaltılar, soruşturmalar ve eğitim tepkisi büyüyor

Fransa'da lise eylemlerinin üçüncü haftasında 6.877 gözaltı bildirildi; 3.024 yedek öğretmenle irtibata geçildi ve okul hasarı 30 milyon euro.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 23:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

lise eylemleri üçüncü haftasında: gözaltılar, soruşturmalar ve eğitim tepkisi büyüyor

Fransa'da lise eylemleri üçüncü haftasına girdi

Fransa genelinde üçüncü haftasına giren lise eylemlerinde, Adalet Bakanlığı verilerine göre gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877ye yükseldi. Gözaltına alınanların büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu belirtilirken, olaylara ilişkin adli süreçler ve polis müdahalelerine yönelik soruşturmalar da artıyor.

Gözaltılar ve adli süreçler:

Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre gözaltına alınanların 5 bin 890

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı
images

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı
images

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı
images

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yüks...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı

Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı

Bayındır'da yasa dışı bahis operasyonunda üçüncü dalga: tutuklu sayısı 13'e yükseldi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı