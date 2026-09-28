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Lise kız voleybol takımı Denizli'de ilk idmana çıktı

Denizli'de kurulan lise kız voleybol takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni Kaan Karaca yönetiminde parkeye çıktı; pas, manşet, servis ve takım uyumuna odaklandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Lise kız voleybol takımı Denizli'de ilk idmana çıktı

Denizli'de lise kız voleybol takımının ilk idmanı

Denizli'de özel bir lise bünyesinde kurulan kız voleybol takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirerek sezon hazırlıklarına resmen başladı. Beden Eğitimi Öğretmeni Kaan Karaca yönetimindeki çalışmada sporcular temel tekniklere odaklandı ve saha disiplininin temelleri atıldı.

Antrenmanda öne çıkan teknikler:

Neşeli bir atmosferde geçen antrenmanda ekip, pas, manşet ve servis atışları üzerinde yoğun eğitim aldı. Isınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından kısa süreli uygulamalı devrelerle oyuncuların bireysel becerileri test edildi; küçük grup çalışmalarıyla oyuncular arası iletişim güçlendirildi.

Gelecek hedefleri:

Çalışmalara öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Kulüp ve okul yönetiminin hedefi, takım ruhunu pekiştirip genç sporcuları okul sporları müsabakalarına hazırlamak. Eğitim programında teknik gelişim kadar takım uyumu ve saha içi disiplinin de ön planda tutulacağı belirtildi.

DENİZLİ’DE ÖĞRENCİLERİN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMINI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA KURULAN LİSE KIZ...

DENİZLİ’DE ÖĞRENCİLERİN SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMINI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA KURULAN LİSE KIZ VOLEYBOL TAKIMI, İLK ANTRENMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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