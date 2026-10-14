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Lise öğrencileri botanik bahçesinde bitkilerin sırlarını keşfetti

Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencileri, BAÜN Botanik Bahçesi ve Herbaryum'da bitki çeşitliliğini, kurutma ve koruma tekniklerini inceledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: İrem Özkan

Lise öğrencileri botanik bahçesinde bitkilerin sırlarını keşfetti

Lise öğrencilerinin botanik bahçesi ziyareti

Balıkesir Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Bilim İletişimi Ofisi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencileri BAÜN Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti. Etkinlik, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) destekli Bilim Kafe programının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

etkinliğin çerçevesi:

Program, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Zamanın Ötesindekiler: Geçmişten Geleceğe Bilim" projesi çerçevesinde planlandı. Ziyaret sırasında öğrenciler, botanik bahçesi ve herbaryumun bilimsel araştırmalardaki rolü hakkında bilgilendirildi ve bitkilerin korunmasına yönelik uygulamaların önemine vurgu yapıldı.

herbaryum uygulamaları ve eğitim:

Prof. Dr. Fatih Satıl tarafından verilen sunumlarda bitki çeşitliliği, herbaryum çalışmaları, bitki kurutma teknikleri ve örneklerin uzun süre uygun koşullarda muhafazası gibi uygulamalı konular ele alındı. Öğrenciler, herbaryum koleksiyonlarının bitki türlerinin kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki önemini öğrendi.

saha incelemesi ve kazanımlar:

Programın saha bölümünde öğrenciler, BAÜN Botanik Bahçesi içindeki farklı bitki türlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Bitkilerin doğal yaşam alanları, ekosistem içindeki rolleri ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirme, katılımcıların çevre bilinci ve bilimsel merakını güçlendirdi.

Etkinlik, öğrencilerin botanik ve koruma uygulamalarına dair teorik bilgileri pratikle pekiştirmesine olanak sağlarken, üniversite ve lise arasında bilimsel iletişimin geliştirilmesine katkı sundu.

RAHMİ KULA ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA &quot;BİTKİLERİN GİZEMLİ DÜNYASINI KEŞFEDİYORUZ&quot;...

RAHMİ KULA ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN KATILIMIYLA "BİTKİLERİN GİZEMLİ DÜNYASINI KEŞFEDİYORUZ" BAŞLIKLI ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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