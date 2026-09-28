Liseli gençlere Criminal Days’26 ile analitik düşünme ve çözüm üretme kapısı açıldı

Criminal Days’26 gençleri saha odaklı düşünmeye davet etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Lise Gençlik Meclisi tarafından ilk kez düzenlenen Criminal Days’26, DBB Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. "Gerçeğin İzinde: Her ipucu bir hikaye anlatır" temasıyla organize edilen etkinlik, lise öğrencilerine vaka analizleri ve uygulamalı çalışmalar aracılığıyla analitik düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerileri kazandırmayı amaçladı.

Uygulamalı vaka analizleri ve atölyeler:

İki günlük program boyunca katılımcılar, gerçekçi senaryolar üzerinden veri analizi ve delil değerlendirme çalışmaları yaptı. Oturumlar, gençlerin aktif rol aldığı soru-cevap ve tartışma formatında ilerleyerek eleştirel düşünme becerilerini pekiştirdi. Ayrıca mesleki seminerler, analitik düşünceyi destekleyen teorik yaklaşımları uygulamalı örneklerle birleştirdi ve takım tabanlı grup projeleri sayesinde katılımcıların birlikte üretme ve problem çözme yetenekleri geliştirildi.

Program; vaka okuma, hipotez geliştirme, veri yorumlama ve sonuç çıkarma süreçlerini kapsayan kapsamlı bir içerik sundu. Bu sayede öğrenciler hem bireysel hem de akademik gelişimlerine katkı sağlayacak somut deneyimler elde etti.

Belediye yetkililerinin mesajları ve sertifika töreni:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte etkinlikte gençlerle bir araya gelerek onların toplumsal sorumluluk projelerinde rol almalarının önemine dikkat çekti. Başkan Çavuşoğlu, gençlerin gözlerindeki ışığın kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Yanımızda biri tökezlediği zaman ondan üzüntü duyabilen, onun için elini uzatabilen, onu tutmaya çalışabilen, gel birlikte kurtulalım diyebilecek bir hikayeyi büyütebilirsek aslında hepimize yetecek bir şehir, hepimize yetecek bir ülkeye birlikte ulaşabiliriz" dedi.

Etkinliğin sonunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marımın katılımıyla düzenlenen sertifika töreninde genç katılımcılara katılım belgeleri verildi. Başkan Marım, bu tür yenilikçi ve analitik projelerde yer alan öğrencilerin sorgulayan, araştıran ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı ve projede emeği geçenleri tebrik etti.

Program, lise öğrencileri için hem kariyer bilinci hem de eleştirel düşünme alışkanlığı kazandıran bir deneyim olarak değerlendirildi; genç dedektif adayları aldıkları katılım belgeleriyle etkinliği sonlandırdı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ LİSE GENÇLİK MECLİSİ TARAFINDAN İLK KEZ DÜZENLENEN "CRİMİNAL DAYS'26", LİSE ÖĞRENCİLERİNE VAKA ANALİZLERİ VE UYGULAMALI ÇALIŞMALARLA ANALİTİK DÜŞÜNME, AKIL YÜRÜTME VE PROBLEM ÇÖZME DENEYİMİ KAZANDIRDI.