Liseli sanatçının Mürüvvet portresi Başdeğirmen’i duygulandırdı

Liseli sanatçının hediyesi:

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 11. sınıf öğrencisi Gözde Şevval Özmen, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet ile çekilmiş bir fotoğrafı yağlı boya tekniğiyle tuvale aktardı. Çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü ve genç ressam tabloyu aile üyeleriyle birlikte başkana sunmak üzere makamına götürdü.

Çalışmanın arka planı ve ziyaret:

Özmen, eserini babası Mustafa Özmen, annesi Fulya Özmen, ablası İlkay Özmen ve Belediye Meclis Üyesi Abdullah Çobankaya eşliğinde Başdeğirmen’e hediye etti. Ziyarette genç ressam, başkanı beğeniyle karşıladığı için böyle bir tablo hazırladığını ve bu çalışmanın bugüne kadar yaptığı en duygulu iş olduğunu belirtti: "Tablonun aşaması 2,5 ay sürdü. Beğenmenize çok mutlu oldum."

Ablası İlkay Özmen ise SDÜ İnsan Kaynakları Bölümü öğrencisi olduğunu ve kardeşinden böyle bir tablo rica ettiğini söyledi: "Şükrü başkanımız çok iyi bir insan. Kardeşimden böyle bir tablo rica ettim. Çok şükür güzel oldu."

Başdeğirmen'in tepkisi ve tabloya bakış:

Başkan Şükrü Başdeğirmen, hediyeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı ve çalışmanın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Başdeğirmen, Gözde'nin emeğini ve ailenin desteğini vurgulayarak, "Gözde kızımızın tablosu beni çok duygulandırdı. Gözde çok emek vermiş, 2,5 ayı bu tabloyla geçmiş." dedi.

Başkan, öğrencinin yeteneğini överek bu tür bir çalışmanın lise düzeyinde yapılmasının "mükemmel bir kabiliyet" gösterdiğini belirtti ve tablonun uzun yıllar asacağı bir eser olacağını söyledi: "Unutulacak bir resim değil, uzun yıllar görebileceğim bir yerde asacağım bir tablo. Eşim ve oğlumun da bundan çok mutlu olacağını düşünüyorum."

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

GÜZEL SANATLAR LİSESİ RESİM BÖLÜMÜ 11. SINIF ÖĞRENCİSİ GÖZDE ŞEVVAL ÖZMEN, BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN'İN RAHMETLİ KIZI MÜRÜVVET İLE BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI YAĞLI BOYA TEKNİĞİYLE TUVALE AKTARDI. ÖZMEN, HAZIRLADIĞI TABLOYU BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN'E HEDİYE ETTİ.