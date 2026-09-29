Loca Fight Club 2026'da Maximo Suarez'den 75 kilo zaferi

turnuva gecesi:

Loca Fight Club 2026, İstanbul Ora Arena'da gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden sporcuların katıldığı organizasyon olarak dikkat çekti. Gecenin en yüksek tansiyonlu mücadelesi, 75 kilogram kategorisindeki sekizli turnuvaydı. İspanyol Maximo Suarez, turnuva boyunca gösterdiği istikrarlı performansla galip gelerek 75 kilogram kategorisinin ilk şampiyonu oldu ve beraberinde 1 milyon 250 bin TL tutarındaki büyük ödül ile şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

prodüksiyon ve küresel ilgi:

Organizasyon yalnızca ring içi mücadelelerle sınırlı kalmadı; sahne, ses ve görsel prodüksiyonu ile de öne çıktı. Etkinlik aynı anda 180 ülkede canlı yayınlandı ve Fransa, İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ile Orta Doğu'nun birçok ülkesinden dövüş sporları takipçileri geceyi canlı izledi. Bu yayılma, Loca Fight Club markasının uluslararası profiline katkı sağladı.

organizasyonun yankıları:

Gece, organizatör Kürşat Şahin öncülüğünde gerçekleşti ve uluslararası dövüş sporları çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Maximo Suarez'in şampiyonluğu, turnuva boyunca gösterdiği performans ve ödül büyüklüğü nedeniyle özellikle konuşuldu. Gece, hem sporcu hem de seyirci deneyimi açısından İstanbul'da hatırlanacak bir etkinlik olarak kayda geçti.

SUAREZ, LOCA FİGHT CLUB'IN 75 KİLOGRAM KATEGORİSİNDEKİ İLK ŞAMPİYONU OLURKEN, ŞAMPİYONLUK KEMERİNİN VE 1 MİLYON 250 BİN TL'LİK BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU.