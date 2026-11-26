Tekirdağ limanında ağ tamiri ve örme çalışmaları:

Marmara Denizini etkisi altına alan lodos fırtınası nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, Süleymanpaşa ilçesindeki limanda zamanlarını ağ bakımına ayırdı. Sabah saatlerinde limana gelen balıkçılar, yıpranan ağları onarıp yeni ağlar örerek olumsuz hava koşullarını değerlendirdi.

Limanda çalışmalar nasıl ilerliyor:

Balıkçılar, teknelerin açıkta beklemesini önlemek için limanda ekip halinde çalışıyor. Yıpranan ağların onarımı ve eksik halkaların değiştirilmesi, ilerleyen sezon için öncelikler arasında yer alıyor. Çalışmalar, hem mevcut av sezonunun devamlılığını sağlamak hem de yaklaşan palamut ve lüfer dönemine hazır olmak amacıyla yürütülüyor.

Ağ seçimi ve hedef türlere göre farklılıklar:

Balıkçılıkta hedeflenen türe göre ağlarda değişiklik yapılıyor. Hamsi ve istavrit gibi küçük, sürü halinde gezen türler için daha dar gözlü ağlar tercih edilirken; palamut ve lüfer gibi iri türlerde ağ göz açıklığı, ip kalınlığı ve dayanıklılık farklı şekilde ayarlanıyor. Balığın boyutu, yüzme hızı, yaşadığı derinlik ve diş yapısı ağ seçiminde belirleyici oluyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Tekirdağ’da bulunan balıkçı arkadaşlarımız şu anda faaliyetlerini ağlarını tamir ederekten geçiriyorlar. Allah izin verirse lodosun yarın itibarıyla hızını kaybedeceğini biliyoruz. Allah izin verirse sezonumuza bir ay daha palamut avcılığıyla devam edeceğiz. Palamut avcılığından sonra lüferden aldığımız haberler çok iyi. Allah izin verirse lüfer olacak, çinekop olacak, hamsi olacak, istavrit olacak. Tüm vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yemeye devam edecekler" dedi.

Olumsuz hava sürecinde teknelerde çalışmak yerine limanda bakım yaptığı için balıkçılar, sezona teknik açıdan daha hazır şekilde başlamayı hedefliyor. Bu dönemde yapılan onarım ve yeni ağ örme çalışmaları, ilerleyen av döneminin verimliliği için kilit önemde görülüyor.

MARMARA DENİZİ'NDE ETKİLİ OLAN LODOS FIRTINASI NEDENİYLE DENİZE AÇILAMAYAN TEKİRDAĞLI BALIKÇILAR, LİMANDA AĞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI YAPTI.