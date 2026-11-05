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Lodosun ardından tekirdağ kıyılarında deniz trafiği ve balıkçılık canlandı

Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle demirleyen 8 gemi rotasına döndü; balıkçılar ağ bakımlarını tamamlayıp palamut, lüfer avına hazırlanıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Lodosun ardından tekirdağ kıyılarında deniz trafiği ve balıkçılık canlandı

deniz ulaşımı normale döndü:

Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli lodosun etkisini yitirmesiyle birlikte deniz ulaşımında aksama sona erdi. Olumsuz hava şartları nedeniyle kent kıyılarında beklemek zorunda kalan 8 şilep ve tanker, rüzgarın zayıflamasıyla demir alarak seyrine başladı. Marmara Denizi'nde zaman zaman saatte 40 kilometre'ye ulaşan lodos, güvenli seyri güçleştirmişti; rüzgârın hafiflemesi deniz trafiğinin normalleşmesini sağladı.

demirleyen gemiler rota aldı:

Güvenlik nedeniyle Tekirdağ açıklarında demirleyen gemilerden oluşan filo, hava koşullarının düzelmesiyle liman ve açık deniz rotalarına devam etti. Yetkililer, hava uyarılarını takip etmeye devam ederek deniz ulaşımında güvenlik önlemlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

balıkçılık tekrar hareketlendi:

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu balıkçılık faaliyetlerinin fırtına boyunca geçici olarak durduğunu, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların yeniden hazırlıklara başladığını aktardı. Pehlivanoğlu, balıkçıların fırtınalı günleri ağ bakımı ve hazırlık yaparak değerlendirdiğini, havanın sakinleşmesiyle palamut, lüfer, istavrit ve çinakop avcılığına yeniden başlanacağını belirtti.

Kooperatif başkanı ayrıca balıkçılar için kasım ayının bereketli geçmesini beklediklerini ve vatandaşların uygun fiyatlı, taze balık tüketmeye devam etmelerini temenni ettiklerini söyledi. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ'da hem deniz trafiği hem de balıkçılık faaliyetlerinde gözle görülür bir hareketlilik yeniden başladı.

Tekirdağ’da fırtına sonrası deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ’da fırtına sonrası deniz ulaşımı normale döndü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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