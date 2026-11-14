Lodosun dinmesiyle Bakırköy sahilinde kartpostallık anlar

Bakırköy sahilinde sabah:

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini kaybeden lodosun ardından Bakırköy sahilinde güneş yüzünü gösterdi. Kent genelinde etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos, denizde metrelerce yükselen dalgalara neden olmuş, hayatı olumsuz etkilemişti. Rüzgarın etkisini kaybetmesiyle sahil yeniden ziyaretçilerin uğrak noktasına döndü ve insanlar temiz hava almak için yürüyüşe çıktı.

kartpostallık yansımalar:

Güneş ışınlarının deniz yüzeyinde oluşturduğu yansımalar, sahilde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşlar sabah serinliğinde spor yaptı, yürüdü ve manzarayı fotoğrafladı; bazıları cep telefonlarıyla kayda geçti. Görüntüler, karada bulunanların beğenisini kazanırken denizde olabilecek risklere ilişkin kaygıları da beraberinde getirdi.

vatandaşların sözleri:

Ailesiyle sahile gelen Ozan Turan, havayı "İstanbul’da sonbahardan kalma zamanlardan bir tanesini yaşıyoruz. Hava gezilecek derecede güzel. Bundan sonraki dönemlerde bu şekilde gezebilir miyiz bilmiyorum. Lodos görüntü olarak güzel ama inşallah denizde kalan insanlar için de bunu söyleyebiliriz. Tekneler ve gemiler zarar görmeden böyle bir güzelliği yaşayabilirler. Biz karada olduğumuz için gördüğümüz görüntüden memnunuz. Umarım denizdeki arkadaşlarımız için de aynısını söyleyebiliriz. Biz de ailemle birlikte buradaki tesise geldik. Kendileri orada sıra beklerken ben burada zamanı ve anı yaşamak istedim. Görüntü çok güzel" sözleriyle özetledi.

İstanbul’da lodosun ardından sahilde kartpostallık görüntüler