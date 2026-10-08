Lojistiğin geleceği İzmir'de tartışıldı: Ticaret Bakanlığı destekleri ve hava kargonun dönüşümü

LOGISTECH’te destekler ve sektör gündemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen LOGISTECH 5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de açıldı. 9 Ekim'e kadar sürecek fuarın ilk günü, lojistik sektöründen yoğun katılım gördü ve fuar boyunca sektörel dönüşümün ana başlıkları üzerinde yoğunlaşan oturumlar gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı desteklerinin kapsamı:

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş ilk oturumda bakanlığın lojistik sektörüne yönelik destek mekanizmalarını aktardı. Karakaş, lojistik sektörünün geçen yıl 42,4 milyar dolar ile Türkiye'nin hizmet ihracatında turizmin ardından ikinci sırada yer aldığını belirterek sektörün küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Karakaş, "Firmalarımızın yurt dışına açılmasını ve uluslararası pazarlarda daha güçlü hale gelmesini destekliyoruz" diyerek marka tescil, pazara giriş belgeleri, yurt dışı birim giderleri, reklam, tanıtım ve pazarlama gibi farklı alanlarda destekler sunulduğunu açıkladı. Bakanlığın ayrıca bireysel ve milli katılımlar için fuar destekleri ile Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Programı aracılığıyla küresel lojistik ağların kurulmasını hedeflediği belirtildi.

Hedef ülkeler ve destek oranları:

Karakaş, yurt dışına yönelik ticaret heyetlerinin konaklama, uçak bileti ve B2B görüşmeler gibi giderlerinin desteklendiğini söyledi ve bazı kalemlerde normal destek oranının yüzde 50 olduğunu, ancak bakanlığın belirlediği hedef ülkelerde bu oranın yüzde 70'e kadar çıkabildiğini aktardı. 2026 için belirlenen 60 hedef ülke'nin Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'da dağıldığını vurgulayan Karakaş, hedef ülkelerin firmaların pazar seçimine rehberlik ettiğini ifade etti.

Karakaş ayrıca lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik 13 farklı destek kalemi bulunduğunu, acente komisyonu, belgelendirme, yurt dışı birim giderleri, reklam-tanıtım, etkinlik katılımı, iş gücü geliştirme ve uluslararası kuruluşlara üyelik gibi alanlarda destek sağlandığını belirtti. Bu projelerde destek oranının yüzde 75'e, proje başına destek tutarının ise 43 milyon TL'ye kadar çıkabildiği ifade edildi.

Hava kargo: dijitalleşme ve dayanıklılık

LOGISTECH’in ikinci oturumunda "Değişen Küresel Dinamikler Karşısında Hava Kargo Endüstrisi: Dijitalleşme, Dayanıklılık ve Geleceğe Bakış" başlığı ele alındı. Oturumu Lufthansa Cargo Türkiye, Romanya ve Moldova Genel Müdürü Hasan Hatipoğlu yönetti. Panelde LOJİDER'den Alp Tuğhan, UTİKAD'dan Cenker Ural ve Türk Hava Yolları A.O. İzmir Kargo Müdürü Ozan Belge konuşmacı olarak yer aldı.

Hava kargonun dönüşümü:

Ozan Belge, son 15 yılda global tedarik zincirlerinin güçlenmesinin hava kargo taşımacılığını kalıcı olarak değiştirdiğini vurguladı: "Bizi kalıcı olarak değiştiren en önemli dinamiklerden biri, son 15 yılda dünyada global tedarik zincirinin güçlenmesi oldu. Tedarik zincirinde hava kargo taşımacılığı daha fazla kullanılmaya başladı. Özellikle sektör e-ticarete doğru evrildi." Belge, hava taşımacılığının global ticaretteki önemine dikkat çekti.

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Cenker Ural, dönüşümü tetikleyen dinamikleri jeopolitik gelişmeler, e-ticaret ve teknoloji olarak sıraladı. Ural, jeopolitik olayların sektöre etkisinin değişken olduğunu, e-ticaretin küçük paketlerin önemini artırdığını ve teknolojik entegrasyonun sektör için öncelik olduğunu belirtti: "Üçüncü konu teknoloji ve dijitalleşme. Bu alanda çok önemli adımlarımız var. Bu teknolojileri süreçlerimize entegre etmek bizim önceliğimiz."

Esneklik ve alternatif çözümler:

LOJİDER Yönetim Kurulu Üyesi Alp Tuğhan, lojistiğin yalnızca taşıma operasyonu olmadığını, altyapı ve operasyonel aksamalara hızlı çözüm üretebilen alternatifli yaklaşımların önemini vurguladı. Tuğhan, "Kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız" diyerek esnek düşünme ve alternatif çözümler geliştirmenin sektörün dayanıklılığını güçlendirdiğini ifade etti.

Fuar kapsamında yapılan oturumlar, bakanlık desteklerinin uygulama alanları ile hava kargonun dijitalleşme ve dayanıklılık gereksinimlerini bir arada tartışarak firmaların uluslararası rekabetçiliklerini artırmaya dönük adımların yol haritasını ortaya koydu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, İZFAŞ TARAFINDAN DÜZENLENEN LOGISTECH 5. ULUSLARARASI LOJİSTİK, DEPOLAMA VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, FUAR İZMİR'DE KAPILARINI AÇTI.