lojistiğin yeni buluşma noktası: logistech kapılarını açtı

fuar izmir'de başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen LOGISTECH - 5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. 7-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuar, lojistik sektörünün farklı alanlarından firmalar ile profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Açılış töreninde; İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile oda, dernek ve STK temsilcileri hazır bulundu. Etkinlik, sektör paydaşları arasında yeni ticari bağların kurulmasına ve iş birliklerinin doğmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

izmir'in lojistik avantajları ve fuarın hedefleri

Cumalıoğlu, İzmir'in limanları, güçlü sanayi ve ticaret altyapısı ile kara, demir ve hava yolu bağlantılarının kenti lojistik için avantajlı kıldığını vurguladı. Şehrin "8 bin 500 yıllık" tarihî geçmişi boyunca ticaret ve üretimle dünya ile bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. LOGISTECH’in 2022'de yaklaşık 100 katılımcı ve 6 bin ziyaretçiyle başladığı; beşinci yılında ise alan olarak yaklaşık üç kat büyüdüğü belirtildi.

Organizatörler, fuarın başarısını sadece metrekare veya ziyaretçi sayısıyla ölçmüyor; asıl hedefin firmaların fuardan somut değerle ayrılması, yeni ticari ilişkiler ve sürdürülebilir iş birlikleri doğması olduğu ifade edildi.

katılımcılar, paneller ve uluslararası temsil

Fuar kapsamında kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı, liman işletmeciliği, antrepo yönetimi, soğuk zincir, otomasyon, yapay zeka ve dijital lojistik çözümleri gibi geniş bir yelpaze yer alacak. LOGISTECH, ihracatçı firmalar, satın alma karar vericileri ve uluslararası sektör temsilcileri için ikili iş görüşmeleriyle yeni iş fırsatları sunmayı planlıyor.

Uluslararası katılımın arttığı fuarda Japonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Tayland, Vietnam ve Azerbaycan gibi ülkelerden toplam 19 yabancı firma stand açtı. Bu katılım, fuarın bölgeyi ulusal ve uluslararası ticaret platformu olarak güçlendirme hedefiyle paralel gelişiyor.

etkinlikler, sergiler ve ziyaretçi programı

LOGISTECH boyunca "Logistech Art of the Sea" ve "Culture of Logistics" sergileri ziyaret edilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın düzenleyeceği Barista Atölyesi'nde kahve çekirdeğinin tarladan fincana yolculuğu, demleme teknikleri ve aroma profilleri ele alınacak. Ayrıca fuar alanında sürüş simülasyonu gibi interaktif etkinliklerle ziyaretçilere deneyim odaklı fırsatlar sunulacak.

Fuar, 7-9 Ekim tarihleri arasında her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında Fuar İzmir'de sektör profesyonellerini ağırlayacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, İZFAŞ TARAFINDAN DÜZENLENEN LOGISTECH-5. ULUSLARARASI LOJİSTİK, DEPOLAMA VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, FUAR İZMİR’DE KAPILARINI AÇTI.