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Lojistikte güvenlik açığı sonrası Mersin'de beş araçtan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mersin'de lojistik sürücülerinin araçlarından hırsızlık yaptığı belirlenen S.Ç., güvenlik kamerası ve saha çalışmalarıyla yakalanıp adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:16

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Lojistikte güvenlik açığı sonrası Mersin'de beş araçtan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Lojistik araçlardan hırsızlık iddiasıyla S.Ç. yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde lojistik faaliyetlerinde bulunan sürücülerin araçlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan tespitlerde kent merkezinde 5 farklı araçtan hırsızlık olayının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Soruşturma ve deliller:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili saha incelemeleri ile güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendirdi. Bu çalışmalar sonucunda, zanlının kimliği S.Ç. olarak tespit edildi ve olaylarda kullandığı araç da tespit edilerek takip başlatıldı.

Yakalama, gözaltı ve adli süreç:

Polis ekipleri tarafından yakalanan S.Ç., olaylarda kullandığı araçla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

MERSİN&#039;DE LOJİSTİK FAALİYETLERDE BULUNAN SÜRÜCÜLERİN ARAÇLARINDAN HIRSIZLIK YAPTIĞI BELİRLENEN...

MERSİN'DE LOJİSTİK FAALİYETLERDE BULUNAN SÜRÜCÜLERİN ARAÇLARINDAN HIRSIZLIK YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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