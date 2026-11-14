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Londra belediye başkanı Sadiq Khan Fatih'te tarihi mirası yerinde inceledi

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ilişkileri güçlendirmek amacıyla İstanbul'a geldi; Fatih'te Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı'yı gezdi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Londra belediye başkanı Sadiq Khan Fatih'te tarihi mirası yerinde inceledi

resmi temaslar kapsamında Fatih ziyareti

Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla İstanbul'da bulunan Sadiq Khan, kentin tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Fatih ilçesini ziyaret etti. Program süresince Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.

kutsal mekân ziyareti:

Heyet, ziyaret kapsamında ilk olarak Sultanahmet Camiini ziyaret ederek cuma namazına katıldı. Bu bölüm, ziyaretin hem kültürel hem de toplumsal boyutunu öne çıkararak kentler arası ilişkilerde karşılıklı saygı ve ortak paydaların önemine işaret etti.

kapalıçarşı ve ticari miras:

Sultanahmet'in ardından heyet, İstanbul'un tarihî ticaret merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'yı gezdi. Ziyaret, Fatih'in barındırdığı zengin kültürel mirasın ve İstanbul'un uluslararası düzeydeki tarihî öneminin bir kez daha gündeme gelmesine vesile oldu ve temasların ticaret‑yatırım boyutunu güçlendirme amacını pekiştirdi.

TÜRKİYE İLE TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA İSTANBUL’A GELEN LONDRA BELEDİYE...

TÜRKİYE İLE TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA İSTANBUL’A GELEN LONDRA BELEDİYE BAŞKANI SADİQ KHAN (ORTADA), FATİH İLÇESİNİN ÖNEMLİ TARİHÎ VE KÜLTÜREL MEKANLARINI ZİYARET ETTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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