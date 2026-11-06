L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

L’Oréal Türkiye ve EndoTürkiye ortaklığıyla yeni bir kadın sağlığı platformu

Tekno-güzellik şirketi L’Oréal Türkiye ile Endometriozis Araştırma ve Dayanışma Derneği (EndoTürkiye) iş birliğiyle Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı kuruldu. Platform, L’Oréal Türkiye'nin UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle sürdürdüğü "Bilim Kadınları İçin" programı kapsamında destekleniyor ve şirketin Türkiye'deki 40. yılına denk gelen bu adım, kurumun sağlık ve bilime verdiği desteği yeni bir boyuta taşıyor.

Ağın hedefleri:

Kurumlar, kadın sağlığını tek bir disipline indirgeyen yaklaşımların ötesine geçmeyi amaçlıyor. Platform; kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, endometriozis araştırmacıları, onkoloji uzmanları ile ruh sağlığı, radyoloji, moleküler biyoloji, fizik, genetik ve biyomedikal mühendisliği gibi farklı alanlardan araştırmacıları buluşturarak kadın sağlığını çok disiplinli bir perspektifle ele almak üzere tasarlandı. Ağ; bilimsel çalışmaların görünürlüğünü artırmayı, araştırmacılar arasında bilgi paylaşımını hızlandırmayı ve güvenilir bilginin geniş kitlelere erişimini sağlamayı hedefliyor.

İrem Karaoda Tanrıkulu, L’Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri, iş birliği hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "'Bilim Kadınları İçin' programını 24 yıldır sürdürürken desteğimizi her yıl nasıl daha ileri taşıyabileceğimize, bilimin gücünü kullanarak kadınlar için nasıl yeni imkânlar oluşturabileceğimize odaklandık. Türkiye’deki 40. yılımızda da bu yaklaşımı yeni bir iş birliğiyle ileri taşıyoruz. EndoTürkiye iş birliğiyle desteklediğimiz Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı ile yeterince araştırılmayan kadın sağlığı sorunlarını ve karşılanmamış ihtiyaçları görünür kılmayı, farklı disiplinlerin birlikte çalışmasını ve bilimsel bilginin daha hızlı paylaşılmasını hedefliyoruz. Uzun vadede daha erken tanıya, daha etkili yaklaşımlara ve kadınların yaşam kalitesini iyileştirecek çözümlere katkı sunmak istiyoruz."

İlk veriler ve endometriozise dair çarpıcı bulgular:

Ağın açılışındaki veriler kısa sürede disiplinler arası ilginin olduğunu gösterdi. Platforma ilk bir ayda 17 farklı uzmanlık alanından 102 akademisyen ve araştırmacı katıldı. Site, açılıştan bu yana 1.259 kez ziyaret edilirken platformda 14 bilimsel çalışma ve uzman görüşü paylaşıldı. Bu sayılar, ağın araştırmacılar arasında bilgi paylaşımını hızlandırma potansiyeline işaret ediyor.

Endometriozis, kadın sağlığında araştırma ve farkındalık ihtiyacını ortaya koyan önemli bir örnek. Dünya genelinde yaklaşık 190 milyon kadını etkilediği tahmin edilen endometriozis için Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma verileri de tanıya ve tedaviye erişimde zorluklar yaşandığını gösteriyor. Türkiye çalışmasına göre 15 binden fazla kadının katıldığı araştırmada endometriozis tanısı alan kadınlar tanıya ulaşana kadar ortalama dört farklı hekime başvuruyor ve ilk başvuru ile tanı arasında ortalama dört yıl geçiyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık %63'ü ağrı ve belirtilerinin dikkate alınmadığını, yaklaşık %78'i ise tedavi masrafları nedeniyle ekonomik zorluk yaşadığını bildiriyor.

Bu veriler, kadın sağlığı araştırmalarına ayrılan kaynakların sınırlı kalmasının yol açtığı bilgi boşluklarını gösteriyor. ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri analizine göre 2013-2023 döneminde ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin araştırma hibelerinin yalnızca %8,8'i kadın sağlığı araştırmalarına ayrıldı; toplam bütçe artsa da kadın sağlığına düşen hibe payı azaldı.

Kadın Sağlığı Araştırmaları Ağı, araştırmacılar arasında disiplinler arası köprüler kurarak bu tür bilgi boşluklarının kapanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Ağ ve paylaşılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiye kadinsagligiarastirmalari.com adresinden ulaşılabiliyor.

TEKNO-GÜZELLİK ŞİRKETİ L’ORÉAL TÜRKİYE, ENDOMETRİOZİS ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (ENDOTÜRKİYE) İLE İŞ BİRLİĞİ YAPARAK KADIN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI AĞI’NI HAYATA GEÇİRDİ. - PROF. DR. BAHAR YÜKSEL ÖZGÖR (SOLDAN 1'İNCİ), İREM KARAODA TANRIKULU (SOLDAN 3'ÜNCÜ)