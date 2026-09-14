lukaku ilk kez 11'de: kartal iki rotasyon yaptı, guendouzi döndü

kartal iki değişiklikle Gaziantep deplasmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında sahaya çıkan 11'den iki isimde değişikliğe gitti. Cezası sona eren Matteo Guendouzi kadroya dönerken, Bartuğ Elmaz yedeklerde yer aldı.

lukaku ilk kez 11'de:

Forvet hattında ise değişiklik yapılarak Vedat Muriqi yerine Romelu Lukaku ilk 11'de şans buldu. Lukaku, ligde ve Avrupa'da daha önce oynanan maçlarda toplam 6 kez sonradan oyuna dahil olmuştu; bu maç onun 11'deki ilk görevi olarak kayda geçti.

fenerbahçe'nin ilk 11'i ve yedekleri:

Fenerbahçe mücadeleye Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku on biriyle başladı. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Nelson Smedo, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Dorgeles Nene ve Vedat Muriqi bekledi.

FENERBAHÇE MÜCADELEYE; EDERSON, MERT MÜLDÜR, MİLAN SKRİNİAR, NATHAN AKE, ARCHİE BROWN, N'GOLO KANTE, İSMAİL YÜKSEK, MATTEO GUENDOUZİ, MASON GREENWOOD, KEREM AKTÜRKOĞLU VE ROMELU LUKAKU 11'İ İLE BAŞLADI.