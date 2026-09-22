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Lüks kruvaziyer Alanya'ya 2 bin 500 kişilik hareketlilik taşıdı

Malta bandıralı 264 metrelik Marella Discovery sabah Alanya iskelesine demir attı; 1.765 turist ve 735 mürettebat ilçe merkezini hareketlendirdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:51

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Berk Doğan

Lüks kruvaziyer Alanya'ya 2 bin 500 kişilik hareketlilik taşıdı

Lüks kruvaziyer Alanya'ya 2 bin 500 kişilik hareketlilik taşıdı

Malta bandıralı, 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi Marella Discovery sabah saatlerinde Alanya iskelesine demir attı. Gemide toplam 2 bin 500 kişi bulunuyordu; bunların 1.765'i turist, 735'i ise mürettebattan oluştu.

Tur programları ve ziyaretçi profili:

İskeleye inen yolcuların büyük bölümünün İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi. Gemiden çıkan turistler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere iskelede bekleyen tur otobüslerine yöneldi; bir kısmı ise doğal alanları keşfetmek amacıyla safari turlarına katıldı.

Sefer planı ve bölgeye etkisi:

Yetkililer, Marella Discovery'nin akşam saatlerinde Alanya'dan ayrılarak Limasol'a doğru hareket edeceğini açıkladı. Günübirlik ziyaretler ve turlar, ilçede gün boyu gözle görülür bir hareketlilik yarattı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE MALTA BANDIRALI 264 METRE UZUNLUĞUNDAKİ MARELLA DİSCOVERY İSİMLİ...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNE MALTA BANDIRALI 264 METRE UZUNLUĞUNDAKİ MARELLA DİSCOVERY İSİMLİ KRUVAZİYER GEMİSİ GELDİ. GEMİDE BULUNAN BİN 765 TURİST İLE 735 MÜRETTEBAT İLÇEYE HAREKETLİLİK KATTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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