Lüks yat girişleri üzerinden rüşvet iddiası: Bodrum liman başkanı tutuklandı

Bodrum liman başkanı mahkeme kararıyla tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan liman başkanı T.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheli, liman başkanlığında görevli Ö.Ç., adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

şikayet ve iddiaların içeriği:

Bodrum KOM Büro Amirliğine başvuran T.Ş., Rus bir iş adamına ait olduğu belirtilen lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yapan aracın yat şirketinin sahibi olduğunu ifade ederek, liman başkanı T.A.'nın yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin euro talep ettiğini iddia etti. Şikayette, söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığı ve bu girişler karşılığında toplam 12 bin euro istendiği belirtildi.

Müştekinin başvurusu üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. İddiaları doğrulamak amacıyla güvenlik güçleri seri numaraları alınan paraları müştekiye teslim etti ve paraların teslim anı takip edilerek delil sağlandı.

operasyon, gözaltı ve adli süreç:

Paralarla birlikte müşteki T.Ş., liman başkanı T.A.'nın makamına girip parayı teslim etti. Teslimin ardından emniyet ekipleri operasyon düzenledi ve seri numaraları alınan paralarla birlikte T.A. gözaltına alındı. Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de yakalanarak emniyete götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme tutuklama kararı verirken, Ö.Ç. hakkında adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmedildi. Soruşturma, Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde devam ediyor.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE BİR RUS İŞ ADAMINA AİT LÜKS YATIN GİRİŞ İŞLEMLERİ ÜZERİNDEN RÜŞVET İSTENDİĞİ İDDİASIYLA DÜZENLENEN OPERASYONDA, GÖZALTINA ALINAN VE İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN LİMAN BAŞKANI T.A. TUTUKLANIRKEN, LİMAN BAŞKANLIĞINDAN GÖREVLİ Ö.Ç. İSE ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI.