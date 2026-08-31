Lüleburgaz'da evde yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir ikamette arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 335 adet sentetik ecza, 44,50 gram skunk, 3,27 gram kokain, 1 hassas terazi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ile 630 euro'ya el konuldu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyonda gözaltına alınan F.T. ve K.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyonun kapsamı:

Yürütülen çalışma, bölgedeki uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirildi ve ele geçirilen malzemeler ile paranın suçun ticaretinden elde edildiği değerlendirildi.

KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE BİR İKAMETTE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI