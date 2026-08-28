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Lüleburgaz’da gece yarısı otoparkta camlar parçalandı: üç kişi gözaltında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otoparktaki çok sayıda araç ve kamyonetin camları kaldırım taşlarıyla kırıldı; üç şüpheli kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Lüleburgaz’da gece yarısı otoparkta camlar parçalandı: üç kişi gözaltında

Lüleburgaz’da gece yarısı otoparkta camlar parçalandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, gece saatlerinde bir otoparkta çok sayıda araç ve kamyonetin camları kırıldı. Olay, ilçenin Kocasinan Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan otoparkta meydana geldi. İlk belirlemelere göre zarar gören araçlarda cam kırıkları ve bazı kaporta hasarları oluştu.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, bölgede 1 kadın ve 6 erkekten oluşan 7 kişilik bir grup bulundu. Daha sonra grubun içinden 3 kişinin otoparkta kaldığı ve iddiaya göre bu 3 kişinin otoparktaki araç ve kamyonetlerin camlarını kaldırım taşlarıyla kırdığı öğrenildi. Olay sonucunda birçok aracın camında kırılma ve bazı araçların kaportalarında hasar meydana geldi.

polis müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarda ve olay yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından kısa süre içinde yakalanan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Lüleburgaz’da gece yarısı araçların camları kaldırım taşıyla kırıldı

Lüleburgaz’da gece yarısı araçların camları kaldırım taşıyla kırıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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