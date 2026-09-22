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Lüleburgaz'da kovalamaca sonrası poşette binlerce reçeteye tabi hap ve ruhsatsız tabanca bulundu

Lüleburgaz'da plakasız motosikletle kaçan 3 şüpheli yakalandı; poşetten 1.333 reçeteye tabi hap, 197.750 TL ve 7.65 mm ruhsatsız tabanca çıktı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Lüleburgaz'da kovalamaca sonrası poşette binlerce reçeteye tabi hap ve ruhsatsız tabanca bulundu

Olayın gelişimi:

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Lüleburgaz Asayiş Büro Amirliği ekipleri nitelikli yağma, tehdit ve hakaret iddialarına dair çalışma başlattı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve plakasız motosikletle ters yönde kaçan şüphelilerin, yanlarında bulunan poşeti bir evin bahçesine attıkları belirlendi. Yapılan kovalamaca sonucunda olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı.

ele geçirilenler:

Bahçeye atılan poşet ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda toplam 24 kilitli torba içinde 1.333 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, ayrıca 61 adet uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 197.750 TL ile 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

şüphelilerin durumu:

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ü.C.A. ve Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, emniyet birimlerinin delillerin değerlendirilmesi ve olası bağlantıların tespiti için çalışmaya devam ettiği bildirildi.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMADA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMADA YAKALANAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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