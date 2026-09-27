Lüleburgaz'da otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Otluk alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

Lüleburgaz ilçesinde dün saat 20.10 sıralarında başlayan yangın, Kocasinan Mahallesi Edirne Bayırı mevkiindeki otluk alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayılarak hasat edilmiş tarım arazileri ile ağaçlık alana ulaştı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri koordineli şekilde müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi ve yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevler tamamen söndürüldü.

Soğutma ve soruşturma:

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede kapsamlı soğutma çalışmaları yürütüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

YANGIN, KOCASİNAN MAHALLESİ EDİRNE BAYIRI MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ. HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN, RÜZGARIN DA ETKİSİYLE KISA SÜREDE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI.