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Lüleburgaz’da vefa gecesi: Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı için mevlid

Gürcistan'da düşen askeri uçağın şehitleri Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca ve 19 arkadaşının ilk anma mevlidi Lüleburgaz'da gerçekleşti.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Lüleburgaz’da vefa gecesi: Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı için mevlid

Lüleburgaz’da vefa gecesi: Berkay Karaca ve 19 silah arkadaşı için mevlid

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca ile 19 silah arkadaşı, şehadetlerinin birinci yıl dönümünde Lüleburgaz’da düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.

program ve katılımcılar:

Anma programı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş sırasında 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 20 asker için Sokollu Mehmet Paşa Camii’nde gerçekleştirildi. Programa; Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, şehit Berkay Karaca’nın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

okunan dualar ve kapanış:

Program boyunca Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak şehitler için dualar edildi. Tören, Kırklareli İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından yapılan duayla sona erdi; 20 şehit rahmet ve minnetle anıldı.

LÜLEBURGAZ’DA ŞEHİT BERKAY KARACA VE 19 SİLAH ARKADAŞI DUALARLA ANILDI

LÜLEBURGAZ’DA ŞEHİT BERKAY KARACA VE 19 SİLAH ARKADAŞI DUALARLA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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